Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский - 23.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855174116.html
"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский
"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский - 23.02.2025, ПРАЙМ
"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский
Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга после прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает турецкая газета Milliyet. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T10:45+0300
2025-02-23T10:45+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
марк рубио
саудовская аравия
рфпи
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:0:1630:916_1920x0_80_0_0_090c6b151d075906a3958f0b88467013.jpg
АНКАРА, 23 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга после прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает турецкая газета Milliyet.В среду американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social ряд кртитческих заявлений в адрес Зеленского, в том числе назвав его "Диктатором без выборов" и обвинив его в намерении затягивать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, добавив, что в некоторых случаях такая позиция президента вполне оправдана.Как отметил колумнист Эге Догач Эрдоган, в шахматах существует ситуация цугцванга. при которой любой возможный ход приводит к ухудшению позиции на доске. По мнению обозревателя, на сегодняшний день Зеленский оказался именно в позиции цугцванга после победы Трампа, который потребовал у Украины половину запасов драгоценных металлов страны в обмен на помощь США. В результате Зеленскому пришлось выбирать между возможной утратой территорий в случае заключения мирного договора на условиях России и сохранением своего будущего под влиянием американской Гегемонии, заключил Эге Догач Эрдоган.По его мнению, еще один важный аспект сближения РФ и США - это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", - отметил Эрдоган.Во вторник в столице Саудовской Аравии завершились российско-американские переговоры высокого уровня. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.От США в переговорах участвовали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как сообщил Ушаков, стороны обсуждали возможные пути начала переговоров по Украине. По итогам встречи обе делегации заявили о положительных результатах, намерении совместно решать актуальные вопросы и подготовке следующих раундов переговоров.
https://1prime.ru/20250223/ssha-855172670.html
украина
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_75:0:1523:1086_1920x0_80_0_0_76aea44c91f33d0f70e24e957bbd80be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, марк рубио, саудовская аравия, рфпи, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Марк Рубио, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФПИ, РОССИЯ
10:45 23.02.2025
 
"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский

Milliyet: с началом деятельности Трампа Зеленский занял позицию цугцванга

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 23 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга после прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает турецкая газета Milliyet.
В среду американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social ряд кртитческих заявлений в адрес Зеленского, в том числе назвав его "Диктатором без выборов" и обвинив его в намерении затягивать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, добавив, что в некоторых случаях такая позиция президента вполне оправдана.
Как отметил колумнист Эге Догач Эрдоган, в шахматах существует ситуация цугцванга. при которой любой возможный ход приводит к ухудшению позиции на доске. По мнению обозревателя, на сегодняшний день Зеленский оказался именно в позиции цугцванга после победы Трампа, который потребовал у Украины половину запасов драгоценных металлов страны в обмен на помощь США. В результате Зеленскому пришлось выбирать между возможной утратой территорий в случае заключения мирного договора на условиях России и сохранением своего будущего под влиянием американской Гегемонии, заключил Эге Догач Эрдоган.
По его мнению, еще один важный аспект сближения РФ и США - это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене.
"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", - отметил Эрдоган.
Во вторник в столице Саудовской Аравии завершились российско-американские переговоры высокого уровня. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.От США в переговорах участвовали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как сообщил Ушаков, стороны обсуждали возможные пути начала переговоров по Украине. По итогам встречи обе делегации заявили о положительных результатах, намерении совместно решать актуальные вопросы и подготовке следующих раундов переговоров.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
Зеленского будут судить в США за смерть журналиста, заявил депутат
07:57
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампМарк РубиоСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФПИРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала