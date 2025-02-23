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"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский

"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский - 23.02.2025, ПРАЙМ

"Диктатор без выборов". СМИ выяснили, в какой позиции находится Зеленский

Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга после прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает турецкая газета Milliyet. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T10:45+0300

2025-02-23T10:45+0300

2025-02-23T10:45+0300

политика

украина

владимир зеленский

сша

дональд трамп

марк рубио

саудовская аравия

рфпи

россия

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АНКАРА, 23 фев – ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в ситуации цугцванга после прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает турецкая газета Milliyet.В среду американский президент опубликовал в социальной сети Truth Social ряд кртитческих заявлений в адрес Зеленского, в том числе назвав его "Диктатором без выборов" и обвинив его в намерении затягивать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, добавив, что в некоторых случаях такая позиция президента вполне оправдана.Как отметил колумнист Эге Догач Эрдоган, в шахматах существует ситуация цугцванга. при которой любой возможный ход приводит к ухудшению позиции на доске. По мнению обозревателя, на сегодняшний день Зеленский оказался именно в позиции цугцванга после победы Трампа, который потребовал у Украины половину запасов драгоценных металлов страны в обмен на помощь США. В результате Зеленскому пришлось выбирать между возможной утратой территорий в случае заключения мирного договора на условиях России и сохранением своего будущего под влиянием американской Гегемонии, заключил Эге Догач Эрдоган.По его мнению, еще один важный аспект сближения РФ и США - это укрепление позиций Саудовской Аравии на мировой арене. "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман создает новое общество с помощью программы под названием "Видение 2030". Отказываясь от ваххабизма внутри страны, он прилагает огромные усилия, чтобы изменить имидж своей страны за рубежом. Недавно США и Россия провели встречу при посредничестве Саудовской Аравии. Местом встречи сверхдержав теперь является не Вена, Женева или Хельсинки, а Эр-Рияд", - отметил Эрдоган.Во вторник в столице Саудовской Аравии завершились российско-американские переговоры высокого уровня. Российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.От США в переговорах участвовали помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как сообщил Ушаков, стороны обсуждали возможные пути начала переговоров по Украине. По итогам встречи обе делегации заявили о положительных результатах, намерении совместно решать актуальные вопросы и подготовке следующих раундов переговоров.

https://1prime.ru/20250223/ssha-855172670.html

украина

сша

саудовская аравия

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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, марк рубио, саудовская аравия, рфпи, россия