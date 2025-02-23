https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855174717.html
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского - 23.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T11:37+0300
2025-02-23T11:37+0300
2025-02-23T11:37+0300
политика
россия
крым
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
марк рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/77983/07/779830771_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_3af60b36bf3ece61c6235321ce235808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США. Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости. Константинов считает, что американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе. Кроме того, Константинов подчеркнул, что Трампу уже явно не интересны ни Зеленский, ни его деятельность, отметив, что Зеленский уже отыграл свою роль на политической арене.
https://1prime.ru/20250223/krym-855173038.html
крым
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77983/07/779830771_0:0:3040:2280_1920x0_80_0_0_534e7a4bcc521ae2daa016bc87c15804.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, марк рубио
Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Марк Рубио
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского
Константинов: Зеленский слишком разнежился под лучами славы, его время прошло
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
"Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости.
Константинов считает, что американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе.
Кроме того, Константинов подчеркнул, что Трампу уже явно не интересны ни Зеленский, ни его деятельность, отметив, что Зеленский уже отыграл свою роль на политической арене.
В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину