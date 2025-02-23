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В Крыму сообщили о закате славы Зеленского - 23.02.2025, ПРАЙМ
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В Крыму сообщили о закате славы Зеленского
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского - 23.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T11:37+0300
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США. Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости. Константинов считает, что американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе. Кроме того, Константинов подчеркнул, что Трампу уже явно не интересны ни Зеленский, ни его деятельность, отметив, что Зеленский уже отыграл свою роль на политической арене.
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россия, крым, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, марк рубио
Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Марк Рубио
11:37 23.02.2025
 
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского

Константинов: Зеленский слишком разнежился под лучами славы, его время прошло

© AFP / Genya SavilovСпикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов
Спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© AFP / Genya Savilov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что минута славы Владимира Зеленского прошла и подтверждением тому смена риторики со стороны США.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
"Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала. Финал же приближается как с нашей, так и с американской стороны", - сказал Константинов РИА Новости.
Константинов считает, что американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть украинский конфликт в несколько ином, новом для себя ракурсе.
Кроме того, Константинов подчеркнул, что Трампу уже явно не интересны ни Зеленский, ни его деятельность, отметив, что Зеленский уже отыграл свою роль на политической арене.
Спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину
08:10
 
ПолитикаРОССИЯКРЫМУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампМарк Рубио
 
 
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