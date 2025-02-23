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Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО
Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО - 23.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T17:58+0300
2025-02-23T17:58+0300
политика
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Как заявил Зеленский на пресс конференции, транслируемой YouTube-каналом его офиса, если его уход с поста так необходим для достижения мира, он готов пойти на этот шаг."Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал его офиса.
https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855178310.html
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украина, владимир зеленский, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО
17:58 23.02.2025
 
Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО

Зеленский выразил готовность оставить пост ради мира на Украине или членства в НАТО

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
Как заявил Зеленский на пресс конференции, транслируемой YouTube-каналом его офиса, если его уход с поста так необходим для достижения мира, он готов пойти на этот шаг.
"Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал его офиса.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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