https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855178847.html

Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО

Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО - 23.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский сказал, что готов оставить пост ради мира или членства в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T17:58+0300

2025-02-23T17:58+0300

2025-02-23T17:58+0300

политика

украина

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.Как заявил Зеленский на пресс конференции, транслируемой YouTube-каналом его офиса, если его уход с поста так необходим для достижения мира, он готов пойти на этот шаг."Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслирует YouTube-канал его офиса.

https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855178310.html

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украина, владимир зеленский, нато