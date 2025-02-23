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В офисе Зеленского прокомментировали ход переговоров с США по ископаемым - 23.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855179822.html
В офисе Зеленского прокомментировали ход переговоров с США по ископаемым
В офисе Зеленского прокомментировали ход переговоров с США по ископаемым - 23.02.2025, ПРАЙМ
В офисе Зеленского прокомментировали ход переговоров с США по ископаемым
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T20:09+0300
2025-02-23T20:09+0300
экономика
украина
владимир зеленский
полезные ископаемые
сша
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным. Ранее Ермак анонсировал второй раунд переговоров с США в воскресенье. "Пришлось уйти пораньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с... (первым вице-премьером, министром экономики Украины - ред.) Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения… Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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украина, владимир зеленский, полезные ископаемые, сша
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, полезные ископаемые, США
20:09 23.02.2025
 
В офисе Зеленского прокомментировали ход переговоров с США по ископаемым

В офисе Зеленского новый раунд переговоров с США по ископаемым назвали конструктивным

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным.
Ранее Ермак анонсировал второй раунд переговоров с США в воскресенье.
"Пришлось уйти пораньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с... (первым вице-премьером, министром экономики Украины - ред.) Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения… Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
США ожидают подписания с Украиной сделки по минералам на следующей неделе
17:54
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
 
ЭкономикаУКРАИНАВладимир Зеленскийполезные ископаемыеСША
 
 
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