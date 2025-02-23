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Зеленский отказался признавать долг перед США в любой сумме - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский отказался признавать долг перед США в любой сумме
Зеленский отказался признавать долг перед США в любой сумме - 23.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский отказался признавать долг перед США в любой сумме
Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T21:31+0300
2025-02-23T21:40+0300
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта. Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. "Я знаю, что у нас было 100 миллиардов (долларов помощи от США – ред.), я не собираюсь признавать 500 миллиардов, кто бы что не говорил... Даже 100 миллиардов я не готов фиксировать. Потому что мы не должны признавать гранты как долги… Грант - это не долг и мы не должны отдавать долг. Вопрос не в цифре, мы не признаем, что это долг", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса. По его словам, цифра в 500 миллиардов долларов появилась во втором варианте соглашения по украинским ископаемым. "Тогда стали понятны все месседжи до этого, которые шли от США, что мы говорим о долге, что Украина должна таким образом долг... Куда идут деньги от добычи? Они идут в фонд. Если по второму варианту на 100 процентов фонд принадлежит США, то это говорит о том, что это не инвестиция, потому что мы наполняем на 100 процентов от наших минералов или компаний. Если эти деньги идут в фонд и ничего из-за границы не приходит в этот фонд, а все в середине страны - это мы отдаем долг", - отметил Зеленский. Он заявил, что хотел бы диалога с Трампом и не готов подписывать то, "что будут выплачивать 10 поколений украинцев". "Сейчас, кстати, наша группа, там и министры, и представители наших компаний, и мой глава офиса сейчас на связи с (советником президента США по национальной безопасности Майком – ред.) Уолтцом и его командой, они общаются о соглашении. Нет уже 500 миллиардов, мне кажется, нет процентов пока", - добавил Зеленский. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.
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сша, украина, владимир зеленский
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
21:31 23.02.2025 (обновлено: 21:40 23.02.2025)
 
Зеленский отказался признавать долг перед США в любой сумме

Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 млрд долларов

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов.
"Я знаю, что у нас было 100 миллиардов (долларов помощи от США – ред.), я не собираюсь признавать 500 миллиардов, кто бы что не говорил... Даже 100 миллиардов я не готов фиксировать. Потому что мы не должны признавать гранты как долги… Грант - это не долг и мы не должны отдавать долг. Вопрос не в цифре, мы не признаем, что это долг", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
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По его словам, цифра в 500 миллиардов долларов появилась во втором варианте соглашения по украинским ископаемым.
"Тогда стали понятны все месседжи до этого, которые шли от США, что мы говорим о долге, что Украина должна таким образом долг... Куда идут деньги от добычи? Они идут в фонд. Если по второму варианту на 100 процентов фонд принадлежит США, то это говорит о том, что это не инвестиция, потому что мы наполняем на 100 процентов от наших минералов или компаний. Если эти деньги идут в фонд и ничего из-за границы не приходит в этот фонд, а все в середине страны - это мы отдаем долг", - отметил Зеленский.
Он заявил, что хотел бы диалога с Трампом и не готов подписывать то, "что будут выплачивать 10 поколений украинцев".
"Сейчас, кстати, наша группа, там и министры, и представители наших компаний, и мой глава офиса сейчас на связи с (советником президента США по национальной безопасности Майком – ред.) Уолтцом и его командой, они общаются о соглашении. Нет уже 500 миллиардов, мне кажется, нет процентов пока", - добавил Зеленский.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.
 
СШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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