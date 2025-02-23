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Зеленский сделал вид, что не знает журналиста из США, умершего в тюрьме

Зеленский сделал вид, что не знает журналиста из США, умершего в тюрьме - 23.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский сделал вид, что не знает журналиста из США, умершего в тюрьме

Владимир Зеленский сделал вид, что ничего не знает об американском журналисте и блогере Гонсало Лире, ранее скончавшемся в украинской тюрьме. | 23.02.2025, ПРАЙМ

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2025-02-23T22:45+0300

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сша

сми

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сделал вид, что ничего не знает об американском журналисте и блогере Гонсало Лире, ранее скончавшемся в украинской тюрьме. Ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. "Я не знаю этого человека, никогда не знал его… Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину американец, представлял настолько большую угрозу для наших ВСУ", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

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украина, сша, сми, владимир зеленский