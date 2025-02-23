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Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивали мужчин - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивали мужчин
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивали мужчин - 23.02.2025, ПРАЙМ
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивали мужчин
Работники украинского военкомата под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи, которую они в принципе и не собирались выдавать, выманивали и вручали повестки... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T06:02+0300
2025-02-23T06:02+0300
общество
экономика
рф
лнр
запорожская область
владимир путин
минобороны рф
всу
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ДОНЕЦК, 23 фев - ПРАЙМ. Работники украинского военкомата под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи, которую они в принципе и не собирались выдавать, выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал местный житель этого ныне уже несколько месяцев как освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Олег Гиманов. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года. "ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так называются на Украине военкоматы - ред.) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ. Первый раз приехали - 15 человек (вручили повестки 15 местным жителям). Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили", - сказал Гиманов в беседе с агентством. По его словам, украинские военкомы использовали гуманитарную помощь, чтобы и в частных случаях выманить мужчин. Так, одного из соседей Гиманова, который скрывался от мобилизации, выманили из дома и насильно вывезли. "Приезжали к соседу. Постучались, вышла мама. Ребенка же своего прячет. Спросили, где Адрей. Она ответила, что не знает. Тогда они сказали, что привезли гуманитарку и генератор. Она же поворачивается: "Андрей, иди, генератор привезли". Его забрали, даже повестку не вручали, забрали сразу", - поделился он. Гиманов подчеркнул, что в подобных случаях украинским военкомам даже не приходилось выдавать ту самую гуманитарную помощь. "А генератора у них и не было. Это все было только красиво рассказано", - сказал он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , рф, лнр, запорожская область, владимир путин, минобороны рф, всу
Общество , Экономика, РФ, ЛНР, Запорожская область, Владимир Путин, Минобороны РФ, ВСУ
06:02 23.02.2025
 
Житель Богоявленки рассказал, как украинские военкомы выманивали мужчин

Житель Богоявленки: украинские военкомы выманивали и вручали повестки мужчинам

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ДОНЕЦК, 23 фев - ПРАЙМ. Работники украинского военкомата под предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи, которую они в принципе и не собирались выдавать, выманивали и вручали повестки мужчинам в Богоявленке (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал местный житель этого ныне уже несколько месяцев как освобожденного от украинских боевиков населенного пункта Олег Гиманов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
"ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так называются на Украине военкоматы - ред.) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ. Первый раз приехали - 15 человек (вручили повестки 15 местным жителям). Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили", - сказал Гиманов в беседе с агентством.
По его словам, украинские военкомы использовали гуманитарную помощь, чтобы и в частных случаях выманить мужчин. Так, одного из соседей Гиманова, который скрывался от мобилизации, выманили из дома и насильно вывезли.
"Приезжали к соседу. Постучались, вышла мама. Ребенка же своего прячет. Спросили, где Адрей. Она ответила, что не знает. Тогда они сказали, что привезли гуманитарку и генератор. Она же поворачивается: "Андрей, иди, генератор привезли". Его забрали, даже повестку не вручали, забрали сразу", - поделился он.
Гиманов подчеркнул, что в подобных случаях украинским военкомам даже не приходилось выдавать ту самую гуманитарную помощь. "А генератора у них и не было. Это все было только красиво рассказано", - сказал он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
 
ЭкономикаОбществоРФЛНРЗапорожская областьВладимир ПутинМинобороны РФВСУ
 
 
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