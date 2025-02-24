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"Аэрофлот" сообщил об увеличении рейсов из Москвы на курорт Нячанг - 24.02.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" сообщил об увеличении рейсов из Москвы на курорт Нячанг
"Аэрофлот" сообщил об увеличении рейсов из Москвы на курорт Нячанг - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил об увеличении рейсов из Москвы на курорт Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы ("Шереметьево") на вьетнамский курорт Нячанг с двух до трех в неделю с 1 апреля, сообщила... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:05+0300
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аэрофлот
аэропорт шереметьево
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы ("Шереметьево") на вьетнамский курорт Нячанг с двух до трех в неделю с 1 апреля, сообщила авиакомпания. Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что группа планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме. "С 1 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) три раза в неделю. Дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по вторникам, а обратно по средам. Продажа билетов открыта", - рассказали в авиакомпании. "Новая частота позволит удовлетворить возросший спрос на перелеты во Вьетнам", - объяснили в компании причину увеличения количества рейсов. Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
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россия, аэрофлот, аэропорт шереметьево, москва, вьетнам, путешествия, рейсы
РОССИЯ, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево, МОСКВА, ВЬЕТНАМ, путешествия, рейсы
13:05 24.02.2025
 
"Аэрофлот" сообщил об увеличении рейсов из Москвы на курорт Нячанг

"Аэрофлот": в апреле увеличится рейсы из Москвы на курорт Нячанг во Вьетнаме

© РИА Новости . Сергей Русанов | Перейти в медиабанкКурортный город Нячанг во Вьетнаме
Курортный город Нячанг во Вьетнаме - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Русанов
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы ("Шереметьево") на вьетнамский курорт Нячанг с двух до трех в неделю с 1 апреля, сообщила авиакомпания.
Ранее глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что группа планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме.
"С 1 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) три раза в неделю. Дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по вторникам, а обратно по средам. Продажа билетов открыта", - рассказали в авиакомпании.
"Новая частота позволит удовлетворить возросший спрос на перелеты во Вьетнам", - объяснили в компании причину увеличения количества рейсов.
Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
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