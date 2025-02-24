https://1prime.ru/20250224/aeroporty-855201555.html

Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов

Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов - 24.02.2025, ПРАЙМ

Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов

Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:22+0300

2025-02-24T14:22+0300

2025-02-24T14:22+0300

экономика

росавиация

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство. "Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации. Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".

https://1prime.ru/20250205/aeroport-854706952.html

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