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Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов
Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов - 24.02.2025, ПРАЙМ
Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов
Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:22+0300
2025-02-24T14:22+0300
экономика
росавиация
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство. "Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации. Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".
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росавиация
Экономика, Росавиация
14:22 24.02.2025
 
Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов

Росавиация назвала фейком информацию о подготовке открытия аэропортов в центре и на юге РФ

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЦеремония встречи первого рейса авиакомпании Georgian Airways в Ростове-на-Дону
Церемония встречи первого рейса авиакомпании Georgian Airways в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Информация о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центре и на юге России не соответствует действительности - это абсолютный фейк, а в случае изменений в режиме работы этих воздушных гаваней Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно, сообщило ведомство.
"Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком", - рассказали в Росавиации.
Там добавили, что "в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно".
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