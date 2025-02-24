https://1prime.ru/20250224/alibaba-855185589.html

Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае

Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае - 24.02.2025, ПРАЙМ

Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае

Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T07:44+0300

2025-02-24T07:44+0300

2025-02-24T07:56+0300

технологии

экономика

мировая экономика

китай

кнр

си цзиньпин

джек ма

alibaba

aliexpress

taobao

https://cdnn.1prime.ru/img/82879/45/828794563_0:128:2400:1478_1920x0_80_0_0_c824cdd5d3d039b688813114602dca3d.png

ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта, передает агентство Синьхуа. "В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Китайское издание "Пэнпай" отметило, что данные вложения являются рекордными по объему инвестиций китайских частных предприятий в создание облачной и аппаратной инфраструктуры ИИ. Как пишет издание, объявление Alibaba об инвестициях произошло на фоне двух важных моментов. Одним из них является взрывной рост индустрии ИИ в Китае, а другой - прошедший ранее в феврале симпозиум по развитию частного предпринимательства, в котором приняли участие представители властей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, и крупных частных компаний. Глава КНР, выступая с речью на симпозиуме, который состоялся 17 февраля, отметил, что сегодня в Китае частная экономика имеет широкие перспективы развития и большой потенциал, и для частных компаний наступило подходящее время, чтобы продемонстрировать свои способности. Си Цзиньпин также призвал содействовать качественному развитию частной экономики в стране. В конце января Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.

https://1prime.ru/20250222/grok-855167248.html

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, джек ма, alibaba, aliexpress, taobao