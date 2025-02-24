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Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае
Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае - 24.02.2025, ПРАЙМ
Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае
Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T07:44+0300
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ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта, передает агентство Синьхуа. "В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. Китайское издание "Пэнпай" отметило, что данные вложения являются рекордными по объему инвестиций китайских частных предприятий в создание облачной и аппаратной инфраструктуры ИИ. Как пишет издание, объявление Alibaba об инвестициях произошло на фоне двух важных моментов. Одним из них является взрывной рост индустрии ИИ в Китае, а другой - прошедший ранее в феврале симпозиум по развитию частного предпринимательства, в котором приняли участие представители властей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, и крупных частных компаний. Глава КНР, выступая с речью на симпозиуме, который состоялся 17 февраля, отметил, что сегодня в Китае частная экономика имеет широкие перспективы развития и большой потенциал, и для частных компаний наступило подходящее время, чтобы продемонстрировать свои способности. Си Цзиньпин также призвал содействовать качественному развитию частной экономики в стране. В конце января Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр, си цзиньпин, джек ма, alibaba, aliexpress, taobao
Технологии, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Джек Ма, Alibaba, AliExpress, Taobao
Alibaba вложит $53 млрд в создание инфраструктуры ИИ в Китае
Синьхуа: Alibaba вложит $53 млрд в строительство инфраструктуры ИИ в Китае
ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba Group вложит более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта, передает агентство Синьхуа.
"В ближайшие три года Alibaba Group инвестирует более 380 миллиардов юаней (около 53 миллиардов долларов) в строительство облачной инфраструктуры и аппаратной инфраструктуры искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Китайское издание "Пэнпай" отметило, что данные вложения являются рекордными по объему инвестиций китайских частных предприятий в создание облачной и аппаратной инфраструктуры ИИ. Как пишет издание, объявление Alibaba об инвестициях произошло на фоне двух важных моментов. Одним из них является взрывной рост индустрии ИИ в Китае, а другой - прошедший ранее в феврале симпозиум по развитию частного предпринимательства, в котором приняли участие представители властей, включая председателя КНР Си Цзиньпина, и крупных частных компаний.
Глава КНР, выступая с речью на симпозиуме, который состоялся 17 февраля, отметил, что сегодня в Китае частная экономика имеет широкие перспективы развития и большой потенциал, и для частных компаний наступило подходящее время, чтобы продемонстрировать свои способности. Си Цзиньпин также призвал содействовать качественному развитию частной экономики в стране.
В конце января Alibaba Cloud представила новую языковую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, которая, согласно заявлению разработчика, превосходит по своим характеристикам модель компании DeepSeek.
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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