https://1prime.ru/20250224/alrosa-855203994.html

"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций

"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций

"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:33+0300

2025-02-24T15:33+0300

2025-02-24T15:33+0300

экономика

алроса

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Алроса" утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Сама программа является бессрочной. Условия программы предусматривают возможность досрочного, в том числе частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению компании.

https://1prime.ru/20241128/bloomberg-853180698.html

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алроса