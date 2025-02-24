https://1prime.ru/20250224/alrosa-855203994.html
"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций
"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций
"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:33+0300
2025-02-24T15:33+0300
2025-02-24T15:33+0300
экономика
алроса
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Алроса" утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Сама программа является бессрочной. Условия программы предусматривают возможность досрочного, в том числе частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению компании.
https://1prime.ru/20241128/bloomberg-853180698.html
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алроса
"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций
"Алроса" утвердила программу биржевых облигаций объемом до 200 миллиардов рублей
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Алроса" утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до десяти лет. Сама программа является бессрочной.
Условия программы предусматривают возможность досрочного, в том числе частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению компании.
СМИ: "Дочка" госфонда Омана выкупила у "Алросы" долю в ангольской "Катоке"