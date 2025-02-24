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Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию
Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию - 24.02.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию
Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:35+0300
2025-02-24T23:35+0300
2025-02-24T23:35+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Самое главное, на мой взгляд… это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий - это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия…. Да, политика действующего президента (США Дональда Трампа - ред.) сегодня заключается в том, чтобы размещать производство (алюминия - ред.) на территории Соединенных Штатов", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам президента, Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен."Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Это бы не повлияло существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, всё-таки оказало бы сдерживающие влияние на стабилизацию цен", - сказал Путин.Если американские алюминиевые компании будут работать в России, это будет выгодно обеим сторонам, подчеркнул Путин."Если их компании американские будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам", - сказал глава государства.Кроме того, по его словам, Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советские времена, но проект капиталоемкий."Самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных (предприятий - ред.) по производству алюминия… Это правда капиталоемкий, инвестиционноемкий проект. По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то миллиардов 15", - сказал Путин.
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алюминий, владимир путин, россия, сша
Экономика, алюминий, Владимир Путин, РОССИЯ, США
Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию
Путин: Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Самое главное, на мой взгляд… это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий - это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия…. Да, политика действующего президента (США Дональда Трампа - ред.) сегодня заключается в том, чтобы размещать производство (алюминия - ред.) на территории Соединенных Штатов", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
По словам президента, Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.
Путин: РФ может предложить США совместную работу по редкоземельным металлам
"Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Это бы не повлияло существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, всё-таки оказало бы сдерживающие влияние на стабилизацию цен", - сказал Путин.
Если американские алюминиевые компании будут работать в России, это будет выгодно обеим сторонам, подчеркнул Путин.
"Если их компании американские будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам", - сказал глава государства.
Кроме того, по его словам, Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советские времена, но проект капиталоемкий.
"Самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных (предприятий - ред.) по производству алюминия… Это правда капиталоемкий, инвестиционноемкий проект. По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то миллиардов 15", - сказал Путин.