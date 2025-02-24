https://1prime.ru/20250224/alyuminiy-855217033.html

Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию

Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию - 24.02.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию

Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, заявил президент РФ Владимир Путин. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:35+0300

2025-02-24T23:35+0300

2025-02-24T23:35+0300

экономика

алюминий

владимир путин

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83234/45/832344593_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cd3d3b73389ab86f49abba6d9294c471.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия и США могли бы подумать о совместной работе по производству алюминия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Самое главное, на мой взгляд… это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Ведь алюминий - это прежде всего энергия и желательно дешевая энергия…. Да, политика действующего президента (США Дональда Трампа - ред.) сегодня заключается в том, чтобы размещать производство (алюминия - ред.) на территории Соединенных Штатов", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.По словам президента, Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен."Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Это бы не повлияло существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, всё-таки оказало бы сдерживающие влияние на стабилизацию цен", - сказал Путин.Если американские алюминиевые компании будут работать в России, это будет выгодно обеим сторонам, подчеркнул Путин."Если их компании американские будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая, потому что и компании будут зарабатывать прилично, и соответствующие объемы алюминия будут поступать на внутренний рынок по абсолютно приемлемым рыночным ценам", - сказал глава государства.Кроме того, по его словам, Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советские времена, но проект капиталоемкий."Самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Ну, например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных (предприятий - ред.) по производству алюминия… Это правда капиталоемкий, инвестиционноемкий проект. По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то миллиардов 15", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250224/putin-855216260.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алюминий, владимир путин, россия, сша