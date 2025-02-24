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Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России
Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России
Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, они направлены против 70 лиц и 79 организаций, говорится в заявлении, размещенном на сайте... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T06:19+0300
2025-02-24T06:19+0300
экономика
россия
мировая экономика
австралия
запад
рф
владимир путин
ким чен ын
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ДЖАКАРТА, 24 фев - ПРАЙМ. Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, они направлены против 70 лиц и 79 организаций, говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства обороны страны. "Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года", - сообщается на сайте оборонного ведомства. Уточняется, что санкции направлены, помимо прочего, против администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров. "Санкции также направлены против лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей", - утверждается в заявлении. Более того, были введены санкции против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, а также "тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру". "Сегодня мы еще больше ужесточили торговые запреты в отношении России, запретив поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг", - говорится в сообщении. В настоящее время Австралия ввела в общей сложности более 1400 санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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россия, мировая экономика, австралия, запад, рф, владимир путин, ким чен ын
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, Ким Чен Ын
06:19 24.02.2025
 
Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

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ДЖАКАРТА, 24 фев - ПРАЙМ. Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России, они направлены против 70 лиц и 79 организаций, говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства обороны страны.
"Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций. Это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года", - сообщается на сайте оборонного ведомства.
Уточняется, что санкции направлены, помимо прочего, против администрации новых регионов России, включая министров, судей и прокуроров.
"Санкции также направлены против лиц и организаций, участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей", - утверждается в заявлении.
Более того, были введены санкции против лиц в оборонном, транспортном и финансовом секторах России, а также "тех, кто распространяет дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру".
"Сегодня мы еще больше ужесточили торговые запреты в отношении России, запретив поставки коммерческих беспилотников и компонентов, включая предоставление сопутствующих услуг", - говорится в сообщении.
В настоящее время Австралия ввела в общей сложности более 1400 санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР Ким Чен Ына. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами, оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаАВСТРАЛИЯЗАПАДРФВладимир ПутинКим Чен Ын
 
 
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