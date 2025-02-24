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Австралия ввела санкции против RT и "Российский газеты"

Австралия ввела санкции против RT и "Российский газеты" - 24.02.2025, ПРАЙМ

Австралия ввела санкции против RT и "Российский газеты"

Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела санкции против АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT), а также "Российской газеты", следует из... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:37+0300

2025-02-24T09:37+0300

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ДЖАКАРТА, 24 фев - ПРАЙМ. Австралия в рамках нового антироссийского пакета санкций ввела санкции против АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT), а также "Российской газеты", следует из реестра санкций страны. Ранее Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций, направленных против России, они направлены против 70 лиц и 79 организаций. В частности, в список российских СМИ, попавших в новый список санкций Канберры, входит АНО "ТВ-Новости" (юрлицо телеканала RT) и "Российская газета". Австралийские власти в своем заявлении мотивировали включение российских СМИ в новый пакет санкций тем, что они якобы "распространяют дезинформацию с целью подрыва Украины и правительств по всему миру". В 2022 году Австралия ввела санкции против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также против российской журналистки Ольги Скабеевой. Минфин США ранее ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и её руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости". США обвиняли RT в якобы участии в "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США тогда заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Захарова также заявила, что, начав кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире. В США регулярно обвиняют в пропаганде RT и медиагруппу "Россия сегодня", признавая при этом их влияние на аудиторию. Симоньян заявляла ранее, что санкциям США не удастся "заткнуть" RT и медиагруппу "Россия сегодня", которые дают иностранцам альтернативную точку зрения. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США утверждал, что деятельность российского телеканала RT сыграла ключевую роль в "пророссийской" реакции в мире на ситуацию на Украине. Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах. В ноябре 2024 года она заявила, что США ввели санкции против телеканала RT за стандартную журналистскую деятельность, при этом никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT, который работает в стране очень давно, как русский канал, а относятся к нему как каналу, который дает альтернативную точку зрения. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной. В разрезе медийного противостояния Россия и русский мир не просто защищаются, но стараются доказать, что истина сильнее манипуляции, подчеркивала Захарова.

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австралия, rt, маргарита симоньян, мария захарова, владимир путин, сша, cnn