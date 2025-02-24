https://1prime.ru/20250224/bastrykin-855214143.html

Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе

Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе - 24.02.2025, ПРАЙМ

Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:10+0300

2025-02-24T21:10+0300

2025-02-24T21:10+0300

происшествия

следственный комитет

александр бастрыкин

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849534508_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_210a54501082855c0d9cee5603d2ea53.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в Telegram-канале ведомства. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://1prime.ru/20250224/vzryv-855193778.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

следственный комитет, александр бастрыкин, франция