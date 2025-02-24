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Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе
Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе - 24.02.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:10+0300
2025-02-24T21:10+0300
2025-02-24T21:10+0300
происшествия
следственный комитет
александр бастрыкин
франция
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в Telegram-канале ведомства. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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следственный комитет, александр бастрыкин, франция
Происшествия, Следственный комитет, Александр Бастрыкин, ФРАНЦИЯ
Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства в Марселе
Бастрыкин поручил завести дело о нападении на здание консульства России в Марселе
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.