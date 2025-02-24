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Мосбиржа 1 марта запустит торги "выходного дня" в рамках эксперимента
Мосбиржа 1 марта запустит торги "выходного дня" в рамках эксперимента - 24.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа 1 марта запустит торги "выходного дня" в рамках эксперимента
Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:59+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи. "Первого марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня", - говорится в сообщении. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня и не будут изменяться, поясняет биржа. Первого марта торги продлятся в следующем режиме: с 14.00 до 14.10 мск – аукцион открытия, с 14.10 до 19.00 мск – торговый период. 2 марта: 09.50–10.00 мск – аукцион открытия; 10.00–19.00 мск – торговый период.
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Экономика, МОСКВА, Рынки, биржа, MOEX, Торги
Мосбиржа 1 марта запустит торги "выходного дня" в рамках эксперимента
Мосбиржа: 1 марта состоятся торги "выходного дня" в экспериментальном режиме
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги "выходного дня" в экспериментальном режиме, следует из сообщения биржи.
"Первого марта 2025 года на рынке акций Московской биржи стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, обеспечивающем возможность поэтапного подключения участников рынка по мере их готовности. Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня", - говорится в сообщении.
На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены – максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня и не будут изменяться, поясняет биржа.
Первого марта торги продлятся в следующем режиме: с 14.00 до 14.10 мск – аукцион открытия, с 14.10 до 19.00 мск – торговый период. 2 марта: 09.50–10.00 мск – аукцион открытия; 10.00–19.00 мск – торговый период.
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