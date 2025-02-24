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NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию
NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ
NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила корпорации о возможном открытии России для бизнеса, но эксперты сомневаются, что это приведет к... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:09+0300
2025-02-24T17:09+0300
экономика
сша
россия
бизнес
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила корпорации о возможном открытии России для бизнеса, но эксперты сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям, передает издание The New York Times.Согласно тексту публикации, несмотря на возможное снятие санкций со стороны США, множество других санкций, наложенных другими странами, могут оставаться в силе. Компании сталкиваются с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и ухудшением условий бизнеса в России.Авторы также подчеркнули, что большинство транснациональных корпораций получает менее одного процента своего дохода от операций в России. Таким образом, даже в случае снятия санкций, возвращение американских корпораций в Россию остается маловероятным.
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сша, россия, бизнес
Экономика, США, РОССИЯ, Бизнес
17:09 24.02.2025
 
NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию

NYT: шокирующие заявления Трампа не вернут американский бизнес в Россию

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила корпорации о возможном открытии России для бизнеса, но эксперты сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям, передает издание The New York Times.
Согласно тексту публикации, несмотря на возможное снятие санкций со стороны США, множество других санкций, наложенных другими странами, могут оставаться в силе. Компании сталкиваются с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и ухудшением условий бизнеса в России.
Авторы также подчеркнули, что большинство транснациональных корпораций получает менее одного процента своего дохода от операций в России. Таким образом, даже в случае снятия санкций, возвращение американских корпораций в Россию остается маловероятным.
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