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NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию
NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ
NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила корпорации о возможном открытии России для бизнеса, но эксперты сомневаются, что это приведет к... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:09+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила корпорации о возможном открытии России для бизнеса, но эксперты сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям, передает издание The New York Times.Согласно тексту публикации, несмотря на возможное снятие санкций со стороны США, множество других санкций, наложенных другими странами, могут оставаться в силе. Компании сталкиваются с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и ухудшением условий бизнеса в России.Авторы также подчеркнули, что большинство транснациональных корпораций получает менее одного процента своего дохода от операций в России. Таким образом, даже в случае снятия санкций, возвращение американских корпораций в Россию остается маловероятным.
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NYT оценила шансы американского бизнеса вернуться в Россию
NYT: шокирующие заявления Трампа не вернут американский бизнес в Россию
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ.
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила корпорации о возможном открытии России для бизнеса, но эксперты сомневаются, что это приведет к серьезным изменениям, передает издание The New York Times
.
Согласно тексту публикации, несмотря на возможное снятие санкций со стороны США, множество других санкций, наложенных другими странами, могут оставаться в силе. Компании сталкиваются с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и ухудшением условий бизнеса в России.
Авторы также подчеркнули, что большинство транснациональных корпораций получает менее одного процента своего дохода от операций в России. Таким образом, даже в случае снятия санкций, возвращение американских корпораций в Россию остается маловероятным.
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