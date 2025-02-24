https://1prime.ru/20250224/dagestan-855184096.html

В Дагестане построят газопровод к селу Чиркей

В Дагестане построят газопровод к селу Чиркей - 24.02.2025, ПРАЙМ

В Дагестане построят газопровод к селу Чиркей

Участок газопровода общей протяженностью 12 километров будет построен к селу Чиркей в Буйнакском районе Дагестана, чтобы улучшить ситуацию с подачей газа,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:39+0300

2025-02-24T00:39+0300

2025-02-24T00:39+0300

энергетика

газ

дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 24 фев - ПРАЙМ. Участок газопровода общей протяженностью 12 километров будет построен к селу Чиркей в Буйнакском районе Дагестана, чтобы улучшить ситуацию с подачей газа, сообщил министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев. Ранее в местных Telegram-каналах, в частности в "Новое дело", появилось видео, где, как утверждается, жители села Чиркей рассказывают о "непростой ситуации" в населенном пункте из-за отсутствия газа, а также просят властей решить проблему. "Уже в этом году начнется строительство газопровода-лупинга (участков трубопровода, прокладываемых параллельно основной нитке - ред.) общей протяженностью 12 километров и диаметром 273 миллиметра. По объекту уже разработана проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы, в скором времени специалисты приступят к проведению работ… Реализация проекта позволит существенно улучшить газоснабжение села Чиркей Буйнакского района", – приводит слова Шихалиева пресс-служба минэнерго республики. Средства на строительство выделены из регионального бюджета в рамках республиканской инвестиционной программы. В министерстве отметили, что из-за ухудшения погодных условий в Чиркее потребление газа резко увеличилось, и это осложнило и "без того непростую ситуацию" в населенном пункте с подачей ресурса. По данным ведомства, для обеспечения бесперебойным газоснабжением села пропускной способности газопровода, построенного в 1995 году, сегодня уже недостаточно. "После обращений жителей села и подробного изучения сложившейся ситуации, главой Дагестана Сергеем Меликовым дано поручение принять меры по решению возникшей проблемы", – добавили в министерстве.

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газ, дагестан, махачкала