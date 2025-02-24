https://1prime.ru/20250224/dmitriev-855213835.html

Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев

Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев - 24.02.2025, ПРАЙМ

Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев

Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:59+0300

2025-02-24T20:59+0300

2025-02-24T20:59+0300

экономика

россия

сша

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и считает, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики", - написал Дмитриев в аккаунте в социальной сети Х. Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок. По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.

https://1prime.ru/20250223/dmitriev-855179382.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кирилл дмитриев