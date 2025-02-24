https://1prime.ru/20250224/dmitriev-855213835.html
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев - 24.02.2025, ПРАЙМ
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев
Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ,... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:59+0300
2025-02-24T20:59+0300
2025-02-24T20:59+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и считает, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики", - написал Дмитриев в аккаунте в социальной сети Х. Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок. По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
https://1prime.ru/20250223/dmitriev-855179382.html
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россия, сша, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев
Дмитриев: Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и считает, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики", - написал Дмитриев в аккаунте в социальной сети Х.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.
По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестработе с зарубежьем