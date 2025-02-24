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Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/dmitriev-855213835.html
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев - 24.02.2025, ПРАЙМ
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев
Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ,... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:59+0300
2025-02-24T20:59+0300
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и считает, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики", - написал Дмитриев в аккаунте в социальной сети Х. Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок. По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
https://1prime.ru/20250223/dmitriev-855179382.html
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россия, сша, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев
20:59 24.02.2025
 
Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев

Дмитриев: Россия открыта для экономических отношений с США, заявил Дмитриев

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества, оно является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Россия открыта для американо-российского экономического сотрудничества и считает, что такое сотрудничество является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики", - написал Дмитриев в аккаунте в социальной сети Х.
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.
По итогам переговоров Дмитриев сообщил, что показал американским коллегам таблицу с финансовой оценкой потерь компаний США из разных секторов экономики из-за ухода с российского рынка.
#Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестработе с зарубежьем
Вчера, 20:04
 
ЭкономикаРОССИЯСШАКирилл Дмитриев
 
 
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