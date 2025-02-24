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DOGE заявил, что поможет США сэкономить $3,9 трлн за 10 лет - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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DOGE заявил, что поможет США сэкономить $3,9 трлн за 10 лет
DOGE заявил, что поможет США сэкономить $3,9 трлн за 10 лет - 24.02.2025, ПРАЙМ
DOGE заявил, что поможет США сэкономить $3,9 трлн за 10 лет
Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявил, что выполнение конгрессом его рекомендаций поможет сэкономить 3,9 триллиона долларов для... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:46+0300
2025-02-24T20:47+0300
экономика
сша
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявил, что выполнение конгрессом его рекомендаций поможет сэкономить 3,9 триллиона долларов для американского народа в течение следующих 10 лет. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Благодаря простым решениям мы сэкономим американскому народу 3,9 триллиона долларов в течение следующих 10 лет... Это экономия, которую мы можем предоставить американскому народу, если конгресс выполнит рекомендации Подкомитета DOGE", - говорится в сообщении DOGE в соцсети X. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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сша, илон маск
Экономика, США, Илон Маск
20:46 24.02.2025 (обновлено: 20:47 24.02.2025)
 
DOGE заявил, что поможет США сэкономить $3,9 трлн за 10 лет

DOGE заявил, что поможет США сэкономить $3,9 трлн в течение следующих 10 лет

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Департамент эффективности правительства США (DOGE) заявил, что выполнение конгрессом его рекомендаций поможет сэкономить 3,9 триллиона долларов для американского народа в течение следующих 10 лет.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
"Благодаря простым решениям мы сэкономим американскому народу 3,9 триллиона долларов в течение следующих 10 лет... Это экономия, которую мы можем предоставить американскому народу, если конгресс выполнит рекомендации Подкомитета DOGE", - говорится в сообщении DOGE в соцсети X.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
WP: DOGE Маска завысил данные об экономии $55 млрд
22 февраля, 17:52
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент государственной эффективности (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
 
ЭкономикаСШАИлон Маск
 
 
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