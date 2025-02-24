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Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/dollar-855188851.html
Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца
Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца - 24.02.2025, ПРАЙМ
Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца
Доллары нового образца не всегда имеются в наличии в российских банках, нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию. Об этом сообщает агентство РИА | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:30+0300
2025-02-24T09:30+0300
экономика
доллар
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Доллары нового образца не всегда имеются в наличии в российских банках, нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные кредитных организаций.Некоторые банки не могут дать точный ответ о наличии новых долларов в офисах, поэтому рекомендуется обращаться лично в банк или узнавать информацию через горячую линию. Отмечается, что старые доллары все еще находятся в обращении и могут быть обменены с комиссией в 1%.Ранее сообщалось, что замена старых долларов, выпущенных до 2013 года, представляет трудности для российских туристов в странах как ОАЭ и Турция, где новые доллары обязательны, а старые обмениваются со скидкой.
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доллар, банки
Экономика, доллар, Банки
09:30 24.02.2025
 
Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца

Банки предупредили, что доллары нового образца не всегда бывают в наличии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Доллары нового образца не всегда имеются в наличии в российских банках, нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные кредитных организаций.
Некоторые банки не могут дать точный ответ о наличии новых долларов в офисах, поэтому рекомендуется обращаться лично в банк или узнавать информацию через горячую линию. Отмечается, что старые доллары все еще находятся в обращении и могут быть обменены с комиссией в 1%.
Ранее сообщалось, что замена старых долларов, выпущенных до 2013 года, представляет трудности для российских туристов в странах как ОАЭ и Турция, где новые доллары обязательны, а старые обмениваются со скидкой.
Денежные купюры. Доллары США. Евро - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне
09:04
 
ЭкономикадолларБанки
 
 
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