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Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца

Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца - 24.02.2025, ПРАЙМ

Банки предупредили о сложностях с приобретением долларов нового образца

Доллары нового образца не всегда имеются в наличии в российских банках, нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию. Об этом сообщает агентство РИА | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:30+0300

2025-02-24T09:30+0300

2025-02-24T09:30+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Доллары нового образца не всегда имеются в наличии в российских банках, нужно лично обращаться в отделения и уточнять информацию. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные кредитных организаций.Некоторые банки не могут дать точный ответ о наличии новых долларов в офисах, поэтому рекомендуется обращаться лично в банк или узнавать информацию через горячую линию. Отмечается, что старые доллары все еще находятся в обращении и могут быть обменены с комиссией в 1%.Ранее сообщалось, что замена старых долларов, выпущенных до 2013 года, представляет трудности для российских туристов в странах как ОАЭ и Турция, где новые доллары обязательны, а старые обмениваются со скидкой.

https://1prime.ru/20250224/evro-855188180.html

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