https://1prime.ru/20250224/ekonomika-855192127.html

Экономика России показала высокие темпы роста, заявил Мишустин

Экономика России показала высокие темпы роста, заявил Мишустин - 24.02.2025, ПРАЙМ

Экономика России показала высокие темпы роста, заявил Мишустин

Российская экономика в прошлом году показала высокие темпы роста, надо поддержать этот тренд, изучить потребности предприятий и помогать им, заявил... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:50+0300

2025-02-24T10:50+0300

2025-02-24T10:54+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российская экономика в прошлом году показала высокие темпы роста, надо поддержать этот тренд, изучить потребности предприятий и помогать им, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства в понедельник провел совещание с вице-премьерами."В прошлом году российская экономика показала достаточно высокие темпы роста. Недавно, вы знаете, я докладывал подробно об этом президенту. Надо, конечно, поддержать такой тренд. Нужно внимательно изучить потребности предприятий, помогать им находить решения, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы, и стимулировать движение вперед", - сказал Мишустин.Вице-премьер Александр Новак на совещании доложил о работе по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которую в правительстве ведет специальная подкомиссия. Мишустин в свою очередь попросил своих заместителей вместе с министрами принять активное участие в ее работе по отраслям, которые они курируют, а также взять на особый контроль реализацию принимаемых решений."Все актуальные предложения по новым мерам поддержки курируемых вами отраслей надо вносить в нее в формате "одного окна", - добавил премьер.

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россия, михаил мишустин