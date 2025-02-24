https://1prime.ru/20250224/eksport-855194628.html

ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию

ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ

ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию

ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию, говорится в заявлении совета Евросоюза. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:56+0300

2025-02-24T11:56+0300

2025-02-24T11:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию, говорится в заявлении совета Евросоюза. "Новый раунд санкций направлен… против (экспорта в Россию - ред.) игровых контроллеров, используемых для управления беспилотниками", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.

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