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ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию
ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию
ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию, говорится в заявлении совета Евросоюза. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:56+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию, говорится в заявлении совета Евросоюза. "Новый раунд санкций направлен… против (экспорта в Россию - ред.) игровых контроллеров, используемых для управления беспилотниками", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, запад, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕС
ЕС ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию
ЕС в рамках пакета санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. ЕС в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на экспорт игровых контроллеров в Россию, говорится в заявлении совета Евросоюза.
"Новый раунд санкций направлен… против (экспорта в Россию - ред.) игровых контроллеров, используемых для управления беспилотниками", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран - ухудшить жизнь миллионов людей.
Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России