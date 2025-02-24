https://1prime.ru/20250224/elektrokary-855210362.html

Доля электрокаров на российском авторынке в январе снизилась втрое за год

Доля электрокаров на российском авторынке в январе снизилась втрое за год - 24.02.2025, ПРАЙМ

Доля электрокаров на российском авторынке в январе снизилась втрое за год

Доля электрокаров среди всех проданных в январе в России транспортных средств составила 0,6%, что втрое меньше, чем в январе 2024 года (1,9%), сообщило... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T18:09+0300

2025-02-24T18:09+0300

2025-02-24T18:09+0300

экономика

электромобили

автостат

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Доля электрокаров среди всех проданных в январе в России транспортных средств составила 0,6%, что втрое меньше, чем в январе 2024 года (1,9%), сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Эксперты агентства отмечают, что доля электрокаров на российском авторынке в начале нынешнего года составила 0,6%. Этот показатель примерно втрое меньше того, что был в январе 2024-го (1,9%)", - говорится в сообщении. В январе 2025 года, по данным агентства, в России было реализовано 652 новых электромобиля, что на 56% меньше, чем в том же месяце прошлого года (1 485 штук). "Лидером марочного рейтинга по продажам новых электромобилей в нашей стране остается китайский Zeekr, результат которого в первый месяц года составил 283 экземпляра. Далее следуют отечественные бренды "Москвич" и Evolute (60 и 40 штук соответственно). Кроме них в топ-5 попали еще китайские марки ORA (37 штук) и BYD (36 штук)", - уточнили в "Автостате". Самой популярной моделью в России остается Zeekr 001, продажи которого в январе составили 156 автомобилей. Следом идут "Москвич 3" (60 штук), а также Zeekr 009 и Zeekr 7X (44 и 41 штука соответственно). Пятерку лидеров замыкает ORA 03 с продажами в 28 экземпляров. Как сообщал ранее в феврале "Автостат", продажи новых транспортных средств в России в январе 2025 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили 101,2 тысячи единиц.

https://1prime.ru/20250130/elektrokar-854564454.html

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электромобили, автостат