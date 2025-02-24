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ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК - 24.02.2025, ПРАЙМ
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ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК
ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК - 24.02.2025, ПРАЙМ
ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК
Евросоюз планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:45+0300
2025-02-24T11:45+0300
энергетика
брюссель
урсула фон дер ляйен
ек
ес
украина
молдавия
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве. Согласно данным пресс-службы Комиссии, Евросоюз подготовил амбициозный проект по энергетической безопасности, цель которого состоит в обеспечении устойчивой, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы для Украины."Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года", - цитирует пресс-служба Комиссии слова Фон дер Ляйен на сайте ЕК.
https://1prime.ru/20250217/ek-855013554.html
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брюссель, урсула фон дер ляйен, ек, ес, украина, молдавия
Энергетика, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, ЕК, ЕС, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ
11:45 24.02.2025
 
ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС хочет интегрировать энергорынки Украины и Молдавии к 2026 году

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве.
Согласно данным пресс-службы Комиссии, Евросоюз подготовил амбициозный проект по энергетической безопасности, цель которого состоит в обеспечении устойчивой, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы для Украины.
"Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года", - цитирует пресс-служба Комиссии слова Фон дер Ляйен на сайте ЕК.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
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ЭнергетикаБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕКЕСУКРАИНАМОЛДАВИЯ
 
 
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