https://1prime.ru/20250224/energorynki-855194080.html

ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК

ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК - 24.02.2025, ПРАЙМ

ЕС к 2026 году интегрирует энергорынки Украины и Молдавии, сообщили в ЕК

Евросоюз планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:45+0300

2025-02-24T11:45+0300

2025-02-24T11:45+0300

энергетика

брюссель

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии, об этом заявит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве. Согласно данным пресс-службы Комиссии, Евросоюз подготовил амбициозный проект по энергетической безопасности, цель которого состоит в обеспечении устойчивой, безопасной и конкурентоспособной энергетической системы для Украины."Мы полностью интегрируем рынок электроэнергии Украины и Молдовы с нашим рынком электроэнергии к концу следующего года", - цитирует пресс-служба Комиссии слова Фон дер Ляйен на сайте ЕК.

https://1prime.ru/20250217/ek-855013554.html

брюссель

украина

молдавия

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брюссель, урсула фон дер ляйен, ек, ес, украина, молдавия