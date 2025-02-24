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ЕС окончательно утвердит новые санкции против России

ЕС окончательно утвердит новые санкции против России - 24.02.2025, ПРАЙМ

ЕС окончательно утвердит новые санкции против России

Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник окончательно утвердят согласованные ранее постпредами новые экономические и персональные санкции против России,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:27+0300

2025-02-24T00:27+0300

2025-02-24T00:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник окончательно утвердят согласованные ранее постпредами новые экономические и персональные санкции против России, после чего их опубликуют в официальном журнале Евросоюза и они вступят в силу в тот же день. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия, запрет для ряда банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ. Кроме того, как ожидается, меры коснутся ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также запрета на экспорт хрома и ряда химикатов, обслуживания нефте- и газоперерабатывающих предприятий. Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физлиц и 35 организаций. При этом под санкции не попадет российский СПГ. В ЕС сообщали, что будет также расширен список судов так называемого теневого флота. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений. Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После ввода в декабре 2024 года 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". В октябре 2024 года Совет ЕС утвердил новый режим антироссийских санкций за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, рф, запад, москва, владимир путин, ес, мид, swift