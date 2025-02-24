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В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию - 24.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию
В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию - 24.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию
В ЕС не уверены, что смогут "протащить" на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:34+0300
2025-02-24T10:34+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. В ЕС не уверены, что смогут "протащить" на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. "Совершенно неприемлемо то, что хотят сделать США сегодня в ООН, поставив две страны в равные условия… Сегодня будет важный день в Генассамблее ООН, есть резолюция, и страны ЕС напряженно работали все выходные, чтобы осудить российские действия и не позволить поставить эти две страны в равные условия. Но нет уверенности, что мы сможем это сделать успешно. Но все уверены, что не может быть устойчивого решения на европейском континенте без Украины и без европейских властей", - сказал он.
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ес, оон, бельгия
Политика, ЕС, ООН, БЕЛЬГИЯ
10:34 24.02.2025
 
В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию

МИД Бельгии: ЕС не уверен, что сможет "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. В ЕС не уверены, что смогут "протащить" на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.
"Совершенно неприемлемо то, что хотят сделать США сегодня в ООН, поставив две страны в равные условия… Сегодня будет важный день в Генассамблее ООН, есть резолюция, и страны ЕС напряженно работали все выходные, чтобы осудить российские действия и не позволить поставить эти две страны в равные условия. Но нет уверенности, что мы сможем это сделать успешно. Но все уверены, что не может быть устойчивого решения на европейском континенте без Украины и без европейских властей", - сказал он.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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