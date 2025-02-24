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В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию

В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию - 24.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС усомнились, что смогут "протащить" в ООН антироссийскую резолюцию

В ЕС не уверены, что смогут "протащить" на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:34+0300

2025-02-24T10:34+0300

2025-02-24T10:34+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. В ЕС не уверены, что смогут "протащить" на Генассамблее ООН антироссийскую резолюцию по Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. "Совершенно неприемлемо то, что хотят сделать США сегодня в ООН, поставив две страны в равные условия… Сегодня будет важный день в Генассамблее ООН, есть резолюция, и страны ЕС напряженно работали все выходные, чтобы осудить российские действия и не позволить поставить эти две страны в равные условия. Но нет уверенности, что мы сможем это сделать успешно. Но все уверены, что не может быть устойчивого решения на европейском континенте без Украины и без европейских властей", - сказал он.

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