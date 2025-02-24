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Евро дорожает к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне

Евро дорожает к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне - 24.02.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне

Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:04+0300

2025-02-24T09:04+0300

2025-02-24T09:04+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом статистики по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.50 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,0516 доллара за евро с 1,0458 доллара. Курс доллара к иене в то же время рос до 149,47 иены с уровня прошлого закрытия в 149,29 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,34%, до 106,25 пункта. В понедельник статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в регионе. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до 2,5% с 2,4% в декабре. А исследовательский институт IFO опубликует индекс делового климата в Германии. Ожидается, что показатель в феврале вырос до 85,8 пункта с 85,1 пункта в январе.

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сша, германия, рынки, ifo, евростат, евро, доллар сша