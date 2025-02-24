https://1prime.ru/20250224/fas-855200290.html

ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы

ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы - 24.02.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы на общую сумму... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:44+0300

2025-02-24T13:44+0300

2025-02-24T13:44+0300

банки

финансы

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы на общую сумму более 2,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении", - говорится в сообщении. "Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", - указывается там же. Так, телереклама Альфа-банка, как поясняет служба, содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, сообщалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", однако организация не представила объективные критерии сравнения. "Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", - указывает ФАС. Реклама Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве, содержала привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу в 22%. При этом отсутствовали сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов, рассказали в ФАС. Похожую наружную рекламу о ставке по вкладу со ставкой 20% распространял и ВТБ, добавила служба. В ней аналогичные дополнительные сведения о финансовой услуге были представлены в течение короткого времени трудным для восприятия способом. А Т-Банк, как следует из сообщения ФАС, получил штраф уже за рекламу не своего продукта. Кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как поясняет служба, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил это требование.

https://1prime.ru/20250220/fas-855094357.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, фас рф