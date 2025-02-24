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ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы
ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы - 24.02.2025, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы на общую сумму... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:44+0300
2025-02-24T13:44+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы на общую сумму более 2,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства. "ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении", - говорится в сообщении. "Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", - указывается там же. Так, телереклама Альфа-банка, как поясняет служба, содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, сообщалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", однако организация не представила объективные критерии сравнения. "Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", - указывает ФАС. Реклама Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве, содержала привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу в 22%. При этом отсутствовали сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов, рассказали в ФАС. Похожую наружную рекламу о ставке по вкладу со ставкой 20% распространял и ВТБ, добавила служба. В ней аналогичные дополнительные сведения о финансовой услуге были представлены в течение короткого времени трудным для восприятия способом. А Т-Банк, как следует из сообщения ФАС, получил штраф уже за рекламу не своего продукта. Кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как поясняет служба, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил это требование.
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банки, финансы, фас рф
ФАС оштрафовала несколько крупных российских банков из-за рекламы
ФАС: Альфа-банк, ГПБ, ВТБ и Т-Банк оштрафованы из-за рекламы
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк (ГПБ), ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы на общую сумму более 2,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Организации размещали ее в телеэфире, на рекламных конструкциях, а также в своем мобильном приложении", - говорится в сообщении.
"Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за ее размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 миллиона рублей", - указывается там же.
Так, телереклама Альфа-банка, как поясняет служба, содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счете для инвестиций, а иные сведения были представлены в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. В другом ролике, который также распространялся в телеэфире, сообщалось, что "Альфа-банк — лучший банк для бизнеса", однако организация не представила объективные критерии сравнения. "Текст сносок был также выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", - указывает ФАС.
Реклама Газпромбанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве, содержала привлекательную для потребителей информацию о ставке по вкладу в 22%. При этом отсутствовали сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов, рассказали в ФАС.
Похожую наружную рекламу о ставке по вкладу со ставкой 20% распространял и ВТБ, добавила служба. В ней аналогичные дополнительные сведения о финансовой услуге были представлены в течение короткого времени трудным для восприятия способом.
А Т-Банк, как следует из сообщения ФАС, получил штраф уже за рекламу не своего продукта. Кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. Как поясняет служба, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, а Т-Банк нарушил это требование.
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