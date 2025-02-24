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Эксперт оценил влияние запрета Евросоюза на СПФС на финпотоки - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/finpotoki-855196807.html
Эксперт оценил влияние запрета Евросоюза на СПФС на финпотоки
Эксперт оценил влияние запрета Евросоюза на СПФС на финпотоки - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил влияние запрета Евросоюза на СПФС на финпотоки
Банки Евросоюза и так не использовали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, поэтому новый запрет, введенный в рамках 16-го санкционного пакета,... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:36+0300
2025-02-24T12:36+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Банки Евросоюза и так не использовали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, поэтому новый запрет, введенный в рамках 16-го санкционного пакета, носит формальный характер и не окажет дополнительного влияния на финансовые потоки, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. ЕС в понедельник ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. "Это формальность - банки ЕС и так не использовали СПФС ввиду всех предшествовавших санкций на работу с российскими контрагентами. Теперь им запретили использование и непосредственной инфраструктуры, но это не окажет никакого дополнительного влияния на финансовые потоки", - полагает эксперт. Раньше главной системой для обработки платежей была система межбанковских сообщений SWIFT - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана СПФС. В декабре ЦБ РФ сообщил, что число участников системы составляет 580 организаций, из которых более четверти насчитывают нерезиденты. В июле тогда первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.
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финансы, банки, ес, москва
Экономика, Финансы, Банки, ЕС, МОСКВА
12:36 24.02.2025
 
Эксперт оценил влияние запрета Евросоюза на СПФС на финпотоки

Эксперт Беликов: запрет ЕС на СПФС не повредит финпотокам

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Банки Евросоюза и так не использовали Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, поэтому новый запрет, введенный в рамках 16-го санкционного пакета, носит формальный характер и не окажет дополнительного влияния на финансовые потоки, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
ЕС в понедельник ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России.
"Это формальность - банки ЕС и так не использовали СПФС ввиду всех предшествовавших санкций на работу с российскими контрагентами. Теперь им запретили использование и непосредственной инфраструктуры, но это не окажет никакого дополнительного влияния на финансовые потоки", - полагает эксперт.
Раньше главной системой для обработки платежей была система межбанковских сообщений SWIFT - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана СПФС.
В декабре ЦБ РФ сообщил, что число участников системы составляет 580 организаций, из которых более четверти насчитывают нерезиденты. В июле тогда первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.
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