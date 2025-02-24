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Опубликован проект соглашения по фонду восстановления Украины на $500 млрд

Опубликован проект соглашения по фонду восстановления Украины на $500 млрд - 24.02.2025, ПРАЙМ

Опубликован проект соглашения по фонду восстановления Украины на $500 млрд

Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:02+0300

2025-02-24T20:02+0300

2025-02-24T20:08+0300

экономика

украина

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов, при этом Киев продолжит направлять в него отчисления до достижения этой суммы, следует из обнародованного в понедельник проекта двустороннего соглашения США и Украины. "Соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов", - говорится в документе. Кроме того, соглашение предполагает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения. Документ также закрепляет, что фонд будет функционировать как коммерческая структура, а его управление передадут министерству финансов, министерству торговли и офису вице-президента США. При этом контрольные механизмы фонда должны исключить возможность нарушения санкционных режимов и других ограничительных мер. Как отмечается в тексте, соглашение станет частью архитектуры долгосрочных мирных договоренностей и направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики. Вашингтон ожидает, что фонд станет инструментом ускоренной реконструкции, а также позволит защитить американские экономические интересы в стране.Согласно преокту, Украина обязуется направить в фонд восстановления сумму, которая вдвое превысит объем будущей финансовой помощи от США."Соглашение предусматривает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных Соединенными Штатами после заключения соглашения", - говорится в документе.Соглашение является частью долгосрочных договоренностей между странами и направлено на привлечение инвестиций в украинскую экономику, а также защиту американских финансовых интересов в процессе послевоенного восстановления.Также документ предусматривает, что Киев будет направлять 50% доходов от природных ресурсов в фонд восстановления, в котором США будут единственным бенефициаром."Правительство Украины будет вносить в этот фонд 50% доходов за вычетом фактических операционных расходов, полученных от украинских ресурсов, включая, но не ограничиваясь, месторождениями полезных ископаемых, углеводородов и других извлекаемых материалов, а также все природные активы, инфраструктуру и порты", - говорится в проекте соглашения.В совместном фонде у США будет "стопроцентный финансовый интерес". Взамен США намерены взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения "стабильной и экономически процветающей" Украины, следует из проекта.

https://1prime.ru/20250222/ukraina-855168474.html

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