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МИД Франции осудил нападение на генконсульство России в Марселе
МИД Франции осудил нападение на генконсульство России в Марселе - 24.02.2025, ПРАЙМ
МИД Франции осудил нападение на генконсульство России в Марселе
Франция осуждает нападения на любые дипломатические миссии, остается привержена их защите, сообщил МИД республики после атаки в отношении генконсульства РФ в... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:13+0300
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2025-02-24T15:13+0300
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ПАРИЖ, 24 фев – ПРАЙМ. Франция осуждает нападения на любые дипломатические миссии, остается привержена их защите, сообщил МИД республики после атаки в отношении генконсульства РФ в Марселе. "Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических миссий. Они защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, которые Франция твердо намерена полностью выполнять. Неприкосновенность и защита дипломатических и консульских учреждений, а также их персонала являются основополагающими принципами международного права", - заявили в МИД. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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Происшествия, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
МИД Франции осудил нападение на генконсульство России в Марселе
МИД Франции: Париж осуждает нападения на любые дипломатические миссии
ПАРИЖ, 24 фев – ПРАЙМ. Франция осуждает нападения на любые дипломатические миссии, остается привержена их защите, сообщил МИД республики после атаки в отношении генконсульства РФ в Марселе.
"Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических миссий. Они защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, которые Франция твердо намерена полностью выполнять. Неприкосновенность и защита дипломатических и консульских учреждений, а также их персонала являются основополагающими принципами международного права", - заявили в МИД.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв