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Биржевые цены на газ в Европе в понедельник сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник сохраняют стабильность - 24.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник сохраняют стабильность

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 24.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снижаются на 2%, оставаясь в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 501,2 доллара (-1,9%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 12.04 мск их стоимость составляла 501,4 доллара (-1,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 511,1 доллара за тысячу кубометров. Со среды они остаются в коридоре 500-520 долларов за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был дороже – в середине февраля котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), сейчас уровень запасов газохранилищ в ЕС опустился ниже 41%. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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европа, ice, газ, нидерланды, ес