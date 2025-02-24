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Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США

Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США - 24.02.2025, ПРАЙМ

Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США

Цены на газ для промышленных потребителей в Европе за последние три года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США, сообщили эксперты... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:25+0300

2025-02-24T13:25+0300

2025-02-24T13:25+0300

энергетика

газ

европа

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на газ для промышленных потребителей в Европе за последние три года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США, сообщили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). "Цены на газ для промышленных потребителей в Европе с 2022 года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США. Ряд газо- и энергоемких отраслей вынужден был сократить производство, а некоторые заводы закрылись", – говорится в публикации МЭА. Начало 2025 года на рынках природного газа в Европе было нестабильным: в начале этого месяца цены подскочили до самого высокого уровня за последние два года, что усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, потребители и правительства по всему континенту, отмечают в агентстве. Основной европейский ценовой ориентир TTF, как уточняется, сейчас находится у 47 евро за МВтч (около 510 долларов за тысячу кубометров), что намного ниже максимумов, наблюдавшихся после начала военной операции России на Украине в 2022 году, но вдвое выше докризисного уровня. Повышение цен на газ и его широкие последствия осложнили усилия правительств обеспечить надежное и доступное энергоснабжение граждан и компаний, а также привлекли внимание к международной конкурентоспособности европейской промышленности, также отметили в МЭА. Поставки природного газа были ограничены прекращением транзита трубопроводного газа из России через Украину с января текущего года, а также возвращением к средним зимним температурам (после двух более мягких, чем обычно, зим), что привело к увеличению отбора газа из газовых хранилищ, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20250224/gaz-855196083.html

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газ, европа