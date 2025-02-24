https://1prime.ru/20250224/gaz-855199715.html
Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США
Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США
Цены на газ для промышленных потребителей в Европе за последние три года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США, сообщили эксперты... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:25+0300
2025-02-24T13:25+0300
2025-02-24T13:25+0300
энергетика
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на газ для промышленных потребителей в Европе за последние три года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США, сообщили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). "Цены на газ для промышленных потребителей в Европе с 2022 года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США. Ряд газо- и энергоемких отраслей вынужден был сократить производство, а некоторые заводы закрылись", – говорится в публикации МЭА. Начало 2025 года на рынках природного газа в Европе было нестабильным: в начале этого месяца цены подскочили до самого высокого уровня за последние два года, что усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, потребители и правительства по всему континенту, отмечают в агентстве. Основной европейский ценовой ориентир TTF, как уточняется, сейчас находится у 47 евро за МВтч (около 510 долларов за тысячу кубометров), что намного ниже максимумов, наблюдавшихся после начала военной операции России на Украине в 2022 году, но вдвое выше докризисного уровня. Повышение цен на газ и его широкие последствия осложнили усилия правительств обеспечить надежное и доступное энергоснабжение граждан и компаний, а также привлекли внимание к международной конкурентоспособности европейской промышленности, также отметили в МЭА. Поставки природного газа были ограничены прекращением транзита трубопроводного газа из России через Украину с января текущего года, а также возвращением к средним зимним температурам (после двух более мягких, чем обычно, зим), что привело к увеличению отбора газа из газовых хранилищ, заключили в агентстве.
https://1prime.ru/20250224/gaz-855196083.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа
Цены на газ в ЕС для промышленных потребителей превысили цены в США
МЭА: цены на газ в Европе для промышленных потребителей в 5 раз выше, чем в США
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цены на газ для промышленных потребителей в Европе за последние три года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США, сообщили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).
"Цены на газ для промышленных потребителей в Европе с 2022 года в среднем на 30% выше, чем в Китае, и в пять раз выше, чем в США. Ряд газо- и энергоемких отраслей вынужден был сократить производство, а некоторые заводы закрылись", – говорится в публикации МЭА.
Начало 2025 года на рынках природного газа в Европе было нестабильным: в начале этого месяца цены подскочили до самого высокого уровня за последние два года, что усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, потребители и правительства по всему континенту, отмечают в агентстве.
Основной европейский ценовой ориентир TTF, как уточняется, сейчас находится у 47 евро за МВтч (около 510 долларов за тысячу кубометров), что намного ниже максимумов, наблюдавшихся после начала военной операции России на Украине в 2022 году, но вдвое выше докризисного уровня.
Повышение цен на газ и его широкие последствия осложнили усилия правительств обеспечить надежное и доступное энергоснабжение граждан и компаний, а также привлекли внимание к международной конкурентоспособности европейской промышленности, также отметили в МЭА.
Поставки природного газа были ограничены прекращением транзита трубопроводного газа из России через Украину с января текущего года, а также возвращением к средним зимним температурам (после двух более мягких, чем обычно, зим), что привело к увеличению отбора газа из газовых хранилищ, заключили в агентстве.
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник сохраняют стабильность