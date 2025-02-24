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Украина рассчитывает, что для поставок ей ЕК поможет создать резервы газа
Украина рассчитывает, что для поставок ей ЕК поможет создать резервы газа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Украина рассчитывает, что для поставок ей ЕК поможет создать резервы газа
Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для поставок Украине и странам региона, заявили в украинском министерстве энергетики. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T18:07+0300
2025-02-24T18:07+0300
2025-02-24T18:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для поставок Украине и странам региона, заявили в украинском министерстве энергетики. Ведомство 18 февраля сообщало, что представители Еврокомиссии, Киева и Братиславы обсудили диверсификацию источников и маршрутов поставок газа на Украину и в Словакию. "Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для надежных поставок Украине и странам региона. Европейская комиссия поможет Украине в финансировании закупок газа, в частности через Ukraine Facility вместе с партнерами-исполнителями. Это позволит увеличить запасы газа для обеспечения безопасности поставок, что принесет пользу как Украине, так и всему региону", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минэнерго. В ведомстве отметили, что это один из пунктов нового пакета поддержки Украины, представленных руководством ЕК в Киеве. "Кроме финансирования закупок газа, пакет предусматривает интеграцию украинского рынка электроэнергии в ЕС не позднее весны 2027 года, а также ускорение инвестиций в возобновляемую энергетику", - добавили в минэнерго. Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии. Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.
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ес, еврокомиссия, газ, украина
Энергетика, ЕС, Еврокомиссия, Газ, УКРАИНА
Украина рассчитывает, что для поставок ей ЕК поможет создать резервы газа
Украинское минэнерго: ЕК поможет создать резервы запасов газа для поставок Украине
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для поставок Украине и странам региона, заявили в украинском министерстве энергетики.
Ведомство 18 февраля сообщало, что представители Еврокомиссии, Киева и Братиславы обсудили диверсификацию источников и маршрутов поставок газа на Украину и в Словакию.
"Еврокомиссия поможет создать резервы запасов газа для надежных поставок Украине и странам региона. Европейская комиссия поможет Украине в финансировании закупок газа, в частности через Ukraine Facility вместе с партнерами-исполнителями. Это позволит увеличить запасы газа для обеспечения безопасности поставок, что принесет пользу как Украине, так и всему региону", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минэнерго.
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В ведомстве отметили, что это один из пунктов нового пакета поддержки Украины, представленных руководством ЕК в Киеве. "Кроме финансирования закупок газа, пакет предусматривает интеграцию украинского рынка электроэнергии в ЕС не позднее весны 2027 года, а также ускорение инвестиций в возобновляемую энергетику", - добавили в минэнерго.
Ранее в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС планирует к концу 2026 года полностью интегрировать энергетический рынок Украины и Молдавии.
Украинская версия издания Forbes 31 января сообщила, что компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта, возможно, придется нарастить в 10 раз.
В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.