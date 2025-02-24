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Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник

Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник - 24.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник

Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели сохраняют стабильность, находясь над уровнем в 500 долларов за тысячу кубометров - по итогам торгов... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:49+0300

2025-02-24T20:49+0300

2025-02-24T20:49+0300

энергетика

европа

газ

мировые цены на газ

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели сохраняют стабильность, находясь над уровнем в 500 долларов за тысячу кубометров - по итогам торгов понедельника они незначительно выросли – до 513 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 501,2 доллара (-1,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 486,7 доллара (-4,8%). Но последние фьючерсы торговались по 512,9 доллара (+0,4%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 511,1 доллара за тысячу кубометров. "Рынок газа в Европе быстро избавляется от "геополитической премии". Цены пошли вниз с 7 февраля, когда котировки обновили двухлетний пик выше 631 доллара за тысячу кубометров. Основная причина снижения с тех уровней – ожидания по поводу "потепления" в отношениях между Россией и Западом", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам эксперта, в последние недели рынок всего занимают вопросы о том, из каких источников и по какой цене Европа сможет закупить газ в подземные газовые хранилища (ПГХ) после того, как закончится текущий отопительный сезон. "Если появится более-менее веское основание для того, чтобы транзит российского газа через территорию Украины восстановился, цены на газ могут продолжить снижение", – добавил аналитик. Также с окончанием зимнего сезона можно ожидать отражение пониженного спроса на топливо в ценах газа, сказал он.

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европа, газ, мировые цены на газ