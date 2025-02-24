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Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник
Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник - 24.02.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник
Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели сохраняют стабильность, находясь над уровнем в 500 долларов за тысячу кубометров - по итогам торгов... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:49+0300
2025-02-24T20:49+0300
энергетика
европа
газ
мировые цены на газ
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели сохраняют стабильность, находясь над уровнем в 500 долларов за тысячу кубометров - по итогам торгов понедельника они незначительно выросли – до 513 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 501,2 доллара (-1,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 486,7 доллара (-4,8%). Но последние фьючерсы торговались по 512,9 доллара (+0,4%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 511,1 доллара за тысячу кубометров. "Рынок газа в Европе быстро избавляется от "геополитической премии". Цены пошли вниз с 7 февраля, когда котировки обновили двухлетний пик выше 631 доллара за тысячу кубометров. Основная причина снижения с тех уровней – ожидания по поводу "потепления" в отношениях между Россией и Западом", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам эксперта, в последние недели рынок всего занимают вопросы о том, из каких источников и по какой цене Европа сможет закупить газ в подземные газовые хранилища (ПГХ) после того, как закончится текущий отопительный сезон. "Если появится более-менее веское основание для того, чтобы транзит российского газа через территорию Украины восстановился, цены на газ могут продолжить снижение", – добавил аналитик. Также с окончанием зимнего сезона можно ожидать отражение пониженного спроса на топливо в ценах газа, сказал он.
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европа, газ, мировые цены на газ
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, мировые цены на газ
20:49 24.02.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник

Биржевые цены на газ в Европе слабо выросли в понедельник, до $513 за тысячу кубометров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели сохраняют стабильность, находясь над уровнем в 500 долларов за тысячу кубометров - по итогам торгов понедельника они незначительно выросли – до 513 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 501,2 доллара (-1,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 486,7 доллара (-4,8%). Но последние фьючерсы торговались по 512,9 доллара (+0,4%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 511,1 доллара за тысячу кубометров.
"Рынок газа в Европе быстро избавляется от "геополитической премии". Цены пошли вниз с 7 февраля, когда котировки обновили двухлетний пик выше 631 доллара за тысячу кубометров. Основная причина снижения с тех уровней – ожидания по поводу "потепления" в отношениях между Россией и Западом", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Газовая плита
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник сохраняют стабильность
12:22
По словам эксперта, в последние недели рынок всего занимают вопросы о том, из каких источников и по какой цене Европа сможет закупить газ в подземные газовые хранилища (ПГХ) после того, как закончится текущий отопительный сезон.
"Если появится более-менее веское основание для того, чтобы транзит российского газа через территорию Украины восстановился, цены на газ могут продолжить снижение", – добавил аналитик. Также с окончанием зимнего сезона можно ожидать отражение пониженного спроса на топливо в ценах газа, сказал он.
 
ЭнергетикаЕВРОПАГазмировые цены на газ
 
 
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