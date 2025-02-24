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Главы МИД ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине

Главы МИД ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

Главы МИД ЕС обсудят урегулирование конфликта на Украине

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза на заседании в понедельник обсудят урегулирование конфликта на Украине и продолжение всесторонней... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза на заседании в понедельник обсудят урегулирование конфликта на Украине и продолжение всесторонней поддержки киевского режима, а также введут в действие 16-й по счету пакет антироссийских санкций, начнут ослаблять санкции против Сирии, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в Иране, Грузии и ДРК. УКРАИНА И САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ Как сообщил накануне заседания журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник, главы МИД намерены заслушать по видеосвязи украинского министра Андрея Сибигу, который, как обычно, расскажет о ситуации и наиболее необходимой помощи. Министры также обсудят ход урегулирования конфликта на Украине, включая недавнюю встречу представителей России и США в Эр-Рияде, заявления, сделанные американскими представителями на Мюнхенской конференции по безопасности, а также европейские мини-саммиты в Париже. Ранее в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии в переговорном процессе как ЕС, так и Украины, поскольку без этого участия ни один мир, якобы не будет ни продолжительным, ни справедливым. В рамках обсуждения Украины главы МИД также намерены обсудить новую инициативу главы евродипломатии Каи Каллас, которая хочет любыми путями гарантировать продолжение накачивания Киева западным оружием для продолжения боевых действий. Ранее она неоднократно заявляла, что страны ЕС должны "обеспечить Украине победу" в конфликте и настаивала на продолжение боевых действий, несмотря на начавшиеся мирные усилия. Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Как заявил накануне встречи высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас рассчитывают использовать все возможности для одобрения этой инициативы, включая ситуацию, когда несогласные на продолжение финансирования оружия для Киева страны "конструктивно воздержатся" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать эту программу. Главы МИД ЕС также формально утвердят новый 16-й по счету пакет экономических и персональных санкций против России, который затем опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и он вступит в силу. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия, запрет для ряда банков на доступ к SWIFT, прекращение транзакций с рядом портов и аэропортов, запрет на вещание в Европе еще восьми российских СМИ. Кроме того, как ожидается, меры коснутся ограничения на продажу в Россию игровых консолей, джойстиков, авиасимуляторов, а также запрета на экспорт хрома и ряда химикатов, обслуживания нефте- и газоперерабатывающих предприятий. Под персональными санкциями дополнительно окажутся еще 48 физлиц и 35 организаций. При этом под санкции не попадет российский СПГ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз не собирается отменять санкции против РФ, если это сделают США, он будет проводить собственную санкционную политику и введет 16-й пакет ограничений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде в минувший вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СИРИЯ При обсуждении Сирии главы МИД ЕС в понедельник должны принять решение о начале постепенного ослабления санкций против этой страны для обеспечения возможности восстановления хозяйства. Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, первыми санкции могут быть ослаблены в банковском, топливном и авиационном секторах. Министры обсудят последние события в Израиле и секторе Газа в свете реализации соглашения о прекращении огня и подтвердят свою приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта по принципу "двух государств". В рамках заседания глав европейских МИД в Брюсселе в понедельник также пройдет Совет по ассоциации ЕС-Израиль. В мае прошлого года бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что главы МИД Евросоюза обсуждают возможность частичной приостановки соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Боррель также поручил начать технический процесс подготовки санкций против израильских министров за экстремистские действия и высказывания. Однако никаких решений по этим вопросам принято Брюсселем так и не было, за что евроинституты обвиняют в политике "двойных стандартов". ДРК, ИРАН, ГРУЗИЯ Главы МИД стран ЕС намерены более четко определить свою позицию в отношении разрастающегося вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго. Как сообщал накануне заседания европейский источник, министры могу рассмотреть даже приостановку сотрудничества с Руандой или санкционные меры в отношении причастных к разжиганию конфликта лиц. В минувшую пятницу служба Каллас вызвала посла Руанды при Евросоюзе, чтобы выразить протест в связи с разрастанием конфликта в ДРК. Будет обсуждаться также сотрудничество Ирана с Россией и внутренняя ситуация в Иране, обстановка в Грузии. Встреча глав МИД ЕС в Брюсселе стартует в 8.00 по местному времени (10.00 мск), она завершится вечером итоговой пресс-конференцией Каи Каллас.

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