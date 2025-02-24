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Решетников назвал ожидаемый уровень инфляции в России по итогам года - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/inflyatsiya-855195927.html
Решетников назвал ожидаемый уровень инфляции в России по итогам года
Решетников назвал ожидаемый уровень инфляции в России по итогам года - 24.02.2025, ПРАЙМ
Решетников назвал ожидаемый уровень инфляции в России по итогам года
Минэкономразвития пока оценивает инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 7-8%, начнет работу над новым макропрогнозом в марте, заявил журналистам глава... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:20+0300
2025-02-24T12:20+0300
экономика
россия
максим решетников
мэр
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пока оценивает инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 7-8%, начнет работу над новым макропрогнозом в марте, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. Текущий прогноз министерства по инфляции на 2025 год, опубликованный в октябре 2024 года, составляет 4,5%. Банк России в феврале повысил прогноз инфляции в стране на 2025 год до уровня 7-8%. "Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям, диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз", - сказал Решетников, комментируя прогнозные ожидания ЦБ по инфляции в 7-8%. По словам министра, власти РФ работают над ситуацией с ценами сообща. "Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом (по ситуации с ценами на продовольственные товары - ред.)", - пояснил министр. По данным Росстата, инфляция в России на неделе с 11 по 17 февраля замедлилась до 0,17% с 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,71%. При этом на продовольственные товары в январе цены выросли на 1,33% в месячном выражении против 2,6% в декабре; в годовом - на 11,13%.
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россия, максим решетников, мэр
Экономика, РОССИЯ, Максим Решетников, МЭР
12:20 24.02.2025
 
Решетников назвал ожидаемый уровень инфляции в России по итогам года

Решетников: МЭР пока оценивает инфляцию в России в диапазоне 7-8%

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития пока оценивает инфляцию в РФ по итогам 2025 года в диапазоне 7-8%, начнет работу над новым макропрогнозом в марте, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.
Текущий прогноз министерства по инфляции на 2025 год, опубликованный в октябре 2024 года, составляет 4,5%. Банк России в феврале повысил прогноз инфляции в стране на 2025 год до уровня 7-8%.
"Мы сейчас будем смотреть свой прогноз. По ощущениям, диапазон такой же примерно. Пока рано цифры конкретные называть. В марте будем готовить прогноз", - сказал Решетников, комментируя прогнозные ожидания ЦБ по инфляции в 7-8%.
По словам министра, власти РФ работают над ситуацией с ценами сообща. "Пока действия предпринимаем все вместе, но сдвиг потребительских предпочтений достаточно ощутим. С другой стороны, надо расширять предложение, здесь находимся в постоянном диалоге с Минсельхозом (по ситуации с ценами на продовольственные товары - ред.)", - пояснил министр.
По данным Росстата, инфляция в России на неделе с 11 по 17 февраля замедлилась до 0,17% с 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,71%. При этом на продовольственные товары в январе цены выросли на 1,33% в месячном выражении против 2,6% в декабре; в годовом - на 11,13%.
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Минэкономазвития раскрыло актуальные данные по инфляция в России
19 февраля, 19:03
 
ЭкономикаРОССИЯМаксим РешетниковМЭР
 
 
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