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Глава МИД Испании предложил создать "зачатки" европейской армии - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Испании предложил создать "зачатки" европейской армии
Глава МИД Испании предложил создать "зачатки" европейской армии - 24.02.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Испании предложил создать "зачатки" европейской армии
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил обсудить создание европейских сил быстрого реагирования, которые могут стать основой для... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:00+0300
2025-02-24T15:00+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил обсудить создание европейских сил быстрого реагирования, которые могут стать основой для формирования армии ЕС. "Сегодня я попрошу поразмышлять о том, каким образом Европа должна повысить свой потенциал безопасности… Возможности, которые должны включать в себя способность иметь силы быстрого развертывания, которые могли бы стать зачатком европейской армии, о которой мы часто говорим", - сказал он, выступая перед прессой по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС. Кроме того, он призвал привлечь финансовые ресурсы, которые будут европейскими и не будут зависеть только от национальных бюджетов. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес уже высказывался за совместные инструменты финансирования обороны, включая возможность выпуска общеевропейского долга.
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испания, мид, ес
Политика, ИСПАНИЯ, МИД, ЕС
15:00 24.02.2025
 
Глава МИД Испании предложил создать "зачатки" европейской армии

Глава МИД Испании предложил обсудить создание "зачатков" европейской армии

© flickr.com / sermarr erGuiri% Флаг Испании
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© flickr.com / sermarr erGuiri
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил обсудить создание европейских сил быстрого реагирования, которые могут стать основой для формирования армии ЕС.
"Сегодня я попрошу поразмышлять о том, каким образом Европа должна повысить свой потенциал безопасности… Возможности, которые должны включать в себя способность иметь силы быстрого развертывания, которые могли бы стать зачатком европейской армии, о которой мы часто говорим", - сказал он, выступая перед прессой по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.
Кроме того, он призвал привлечь финансовые ресурсы, которые будут европейскими и не будут зависеть только от национальных бюджетов.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес уже высказывался за совместные инструменты финансирования обороны, включая возможность выпуска общеевропейского долга.
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