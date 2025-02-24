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Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/ispaniya-855203874.html
Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи
Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи - 24.02.2025, ПРАЙМ
Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи
Правительство Испании выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время визита в Киев. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:32+0300
2025-02-24T15:32+0300
экономика
испания
украина
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МАДРИД, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Испании выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время визита в Киев. "Украина должна завоевать справедливый и прочный мир. От этого зависит свобода, безопасность и будущее всех европейцев. Именно поэтому я только что объявил в Киеве, что Испания направит украинскому народу новый пакет военной помощи в размере 1 миллиарда евро", - написал Санчес в соцсети X. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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испания, украина
Экономика, ИСПАНИЯ, УКРАИНА
15:32 24.02.2025
 
Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи

Санчес: Испания направит Украине военную помощь на 1 миллиард евро

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МАДРИД, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Испании выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время визита в Киев.
"Украина должна завоевать справедливый и прочный мир. От этого зависит свобода, безопасность и будущее всех европейцев. Именно поэтому я только что объявил в Киеве, что Испания направит украинскому народу новый пакет военной помощи в размере 1 миллиарда евро", - написал Санчес в соцсети X.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
% Флаг Испании - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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