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Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи

Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи - 24.02.2025, ПРАЙМ

Испания направит Украине один миллиард евро военной помощи

Правительство Испании выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время визита в Киев. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:32+0300

2025-02-24T15:32+0300

2025-02-24T15:32+0300

экономика

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МАДРИД, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Испании выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро, заявил премьер-министр страны Педро Санчес во время визита в Киев. "Украина должна завоевать справедливый и прочный мир. От этого зависит свобода, безопасность и будущее всех европейцев. Именно поэтому я только что объявил в Киеве, что Испания направит украинскому народу новый пакет военной помощи в размере 1 миллиарда евро", - написал Санчес в соцсети X. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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