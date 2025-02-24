https://1prime.ru/20250224/ispaniya-855215048.html

Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России

Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России

Правительство Испании продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) из-за частных контрактов, объяснил премьер-министр королевства Педро Санчес... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:37+0300

2025-02-24T21:37+0300

2025-02-24T21:37+0300

энергетика

испания

россия

газ

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/13/841251353_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_151ca8a28fc115ed1fd7d5a003ee25cd.jpg

МАДРИД, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Испании продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) из-за частных контрактов, объяснил премьер-министр королевства Педро Санчес во время визита в Киев. "Вы говорите о частных контрактах, но политическая воля испанского правительства и испанского общества заключается в том, чтобы уменьшить нашу энергетическую зависимость по отношению ко всем странам", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о закупках российского газа. Согласно испанской энергетической компании Enagas, Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Испанию в январе 2025 года, обеспечив 18,1% от общего объема импорта. В январе сообщалось, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию за весь 2024 год, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.

https://1prime.ru/20250207/spg-854762092.html

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, россия, газ, спг