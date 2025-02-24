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Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России
Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России
Правительство Испании продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) из-за частных контрактов, объяснил премьер-министр королевства Педро Санчес... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:37+0300
2025-02-24T21:37+0300
энергетика
испания
россия
газ
спг
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МАДРИД, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Испании продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) из-за частных контрактов, объяснил премьер-министр королевства Педро Санчес во время визита в Киев. "Вы говорите о частных контрактах, но политическая воля испанского правительства и испанского общества заключается в том, чтобы уменьшить нашу энергетическую зависимость по отношению ко всем странам", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о закупках российского газа. Согласно испанской энергетической компании Enagas, Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Испанию в январе 2025 года, обеспечив 18,1% от общего объема импорта. В январе сообщалось, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию за весь 2024 год, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
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испания, россия, газ, спг
Энергетика, ИСПАНИЯ, РОССИЯ, Газ, СПГ
21:37 24.02.2025
 
Испания продолжает по частным контрактам покупать газ у России

Санчес: Испания продолжает покупать газ у России из-за частных контрактов

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МАДРИД, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство Испании продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ) из-за частных контрактов, объяснил премьер-министр королевства Педро Санчес во время визита в Киев.
"Вы говорите о частных контрактах, но политическая воля испанского правительства и испанского общества заключается в том, чтобы уменьшить нашу энергетическую зависимость по отношению ко всем странам", - сказал он в ответ на вопрос журналиста о закупках российского газа.
Согласно испанской энергетической компании Enagas, Россия стала третьим по величине поставщиком СПГ в Испанию в январе 2025 года, обеспечив 18,1% от общего объема импорта. В январе сообщалось, что Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию за весь 2024 год, обеспечив 21,3% от общего объема импорта.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2025
Эксперт объяснил сокращение импорта американского СПГ в Европу
7 февраля, 16:34
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
 
ЭнергетикаИСПАНИЯРОССИЯГазСПГ
 
 
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