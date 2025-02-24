https://1prime.ru/20250224/izderzhki-855198876.html

В Польше подсчитали миллиардные издержки из-за конфликта на Украине

В Польше подсчитали миллиардные издержки из-за конфликта на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ

В Польше подсчитали миллиардные издержки из-за конфликта на Украине

Понесенные Польшей издержки из-за продолжающегося уже три года конфликта на Украине оцениваются в миллиардах евро, но точную сумму назвать невозможно из-за... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:05+0300

2025-02-24T13:05+0300

2025-02-24T13:05+0300

экономика

польша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Понесенные Польшей издержки из-за продолжающегося уже три года конфликта на Украине оцениваются в миллиардах евро, но точную сумму назвать невозможно из-за совокупности факторов, сообщает портал Interia со ссылкой на выводы экспертов Польского экономического института. По словам заместителя директора института Анджея Кубисяки, "издержки войны, понесенные Польшей, трудно оценить". "Мы имеем дело с целой совокупностью факторов. Например, резко возросли расходы на энергоносители из-за перебоев с поставками углеводородов из России", - отметил он. Как отмечают польские эксперты, существенный рост цен на энергоносители в Польше подстегнул инфляцию. По данным главного статистического управления, в 2022 году цены на энергоносители выросли на 31,1% в годовом выражении. Ограничения поставок топлива и напряженность на энергетическом рынке привели к рекордному росту цен на газ и уголь в 2022 году. "Несмотря на вмешательство правительства и замороженные тарифы, энергоносители по-прежнему намного дороже, чем до кризиса, что влечет за собой высокую стоимость жизни и ведения бизнеса. Совокупный рост цен на энергоносители в Польше в 2022–2024 годах составил около 61%", - отметил представитель института Себастиан Сайног. Экономисты указывают также, что в феврале 2022 года цены на потребительские товары и услуги в стране выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В последующие месяцы цены выросли еще больше. Их пик пришелся на февраль 2023 года - 18,4% в годовом выражении. По данным главного статистического управления, среднегодовая инфляция в Польше в 2021 году составила 5,1%, в 2022 году - 14,4%, в 2023 году - 11,4%, в 2024 году - 3,6%. Канцелярия президента Польши в ноябре заявила, что республика занимает первое место среди стран, оказавших помощь Украине, по объему расходов по отношению к ВВП. Общий объем поддержки, предоставленной Украине, достиг 4,91% ВВП Польши, из которых 4,2% были расходами на помощь украинским беженцам. Польша передала Украине, среди прочего, военную помощь на сумму 3,23 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250217/polsha-854999619.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, украина