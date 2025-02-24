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Кабмин одобрил проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Кабмин одобрил проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя
Кабмин одобрил проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя - 24.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин одобрил проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя
Правительство РФ в целом поддержало законопроект, в соответствии с которым предлагается оперативно уничтожать изъятый в рамках уголовных дел суррогатный... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:19+0300
2025-02-24T10:19+0300
экономика
россия
общество
алкоголь
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ в целом поддержало законопроект, в соответствии с которым предлагается оперативно уничтожать изъятый в рамках уголовных дел суррогатный алкоголь, сообщил РИА Новости источник в правительстве. "Проект отзыва положительный", - сообщил собеседник агентства. Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" разработан во взаимосвязи с проектом федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" в целях создания эффективной процедуры хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота метилового спирта (метанола), метанолсодержащих жидкостей и предметов, используемых для их оборота. Согласно законопроекту, указанные вещественные доказательства после проведения необходимых исследований будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством Российской Федерации. При этом к материалам уголовного дела будут приобщаться материалы фото- и видеофиксации данных вещественных доказательств, а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования. Реализация законопроекта, считают его авторы, позволит оперативно уничтожать контрафактный метанол и, соответственно, минимизировать расходы федерального бюджета на его хранение.
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россия, общество , алкоголь
Экономика, РОССИЯ, Общество , алкоголь
10:19 24.02.2025
 
Кабмин одобрил проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя

Кабмин поддержал проект о быстром уничтожении изъятого суррогатного алкоголя

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ в целом поддержало законопроект, в соответствии с которым предлагается оперативно уничтожать изъятый в рамках уголовных дел суррогатный алкоголь, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
"Проект отзыва положительный", - сообщил собеседник агентства.
Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" разработан во взаимосвязи с проектом федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" в целях создания эффективной процедуры хранения и уничтожения изъятых из незаконного оборота метилового спирта (метанола), метанолсодержащих жидкостей и предметов, используемых для их оборота.
Согласно законопроекту, указанные вещественные доказательства после проведения необходимых исследований будут передаваться для уничтожения, утилизации или реализации по решению суда в порядке, установленном правительством Российской Федерации. При этом к материалам уголовного дела будут приобщаться материалы фото- и видеофиксации данных вещественных доказательств, а также образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.
Реализация законопроекта, считают его авторы, позволит оперативно уничтожать контрафактный метанол и, соответственно, минимизировать расходы федерального бюджета на его хранение.
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