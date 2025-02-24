https://1prime.ru/20250224/kallas-855190838.html

Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа

Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ

Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:16+0300

2025-02-24T10:16+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". "Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Дональда Трампа в интересах "свободного мира" или же в интересах России.

https://1prime.ru/20250219/kallas-855064248.html

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кая каллас, ес, сша