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Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:16+0300
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политика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". "Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Дональда Трампа в интересах "свободного мира" или же в интересах России.
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кая каллас, ес, сша
Политика, Кая Каллас, ЕС, США
10:16 24.02.2025
 
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа

Каллас увидела российские нарративы в заявлениях администрации Трампа по Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы".
"Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Дональда Трампа в интересах "свободного мира" или же в интересах России.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине
19 февраля, 14:18
 
ПолитикаКая КалласЕССША
 
 
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