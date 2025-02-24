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Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа - 24.02.2025, ПРАЙМ
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:16+0300
2025-02-24T10:16+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". "Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Дональда Трампа в интересах "свободного мира" или же в интересах России.
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Политика, Кая Каллас, ЕС, США
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
Каллас увидела российские нарративы в заявлениях администрации Трампа по Украине
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы".
"Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Дональда Трампа в интересах "свободного мира" или же в интересах России.
Каллас призвала Африку "толкать" Россию к миру на Украине