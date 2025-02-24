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Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России
Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России
Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:34+0300
2025-02-24T21:34+0300
канада
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, следует из заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и реестра санкций Канады. "Чтобы сохранить давление на Россию, премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля", - говорится в заявлении канадского премьера. Под санкции также попали Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, фонд Ахмата Кадырова, АНО "Диалог", корпорация Русская медная компания (РМК) и ее основатель Игорь Алтушкин. предприниматель Василий Анисимов и ведущий Владимир Познер.
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канада
КАНАДА
21:34 24.02.2025
 
Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России

Канада наложила санкции на 76 российских физических и юридических лиц

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, следует из заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и реестра санкций Канады.
"Чтобы сохранить давление на Россию, премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля", - говорится в заявлении канадского премьера.
Под санкции также попали Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, фонд Ахмата Кадырова, АНО "Диалог", корпорация Русская медная компания (РМК) и ее основатель Игорь Алтушкин. предприниматель Василий Анисимов и ведущий Владимир Познер.
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