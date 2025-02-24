https://1prime.ru/20250224/kanada-855214920.html

Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России

Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России

Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:34+0300

2025-02-24T21:34+0300

2025-02-24T21:34+0300

канада

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, следует из заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и реестра санкций Канады. "Чтобы сохранить давление на Россию, премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля", - говорится в заявлении канадского премьера. Под санкции также попали Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, фонд Ахмата Кадырова, АНО "Диалог", корпорация Русская медная компания (РМК) и ее основатель Игорь Алтушкин. предприниматель Василий Анисимов и ведущий Владимир Познер.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855211728.html

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канада