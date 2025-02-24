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Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая
Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая - 24.02.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая
Российско-китайсие отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил председатель КНР Си... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:08+0300
2025-02-24T14:08+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Российско-китайсие отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Отношения между Китаем и Россией имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы "не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию каких-либо третьих сторон".
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россия, китай, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин
14:08 24.02.2025
 
Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая

Си Цзиньпин: отношения КНР и России имеют мощную внутреннюю движущую силу

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Российско-китайсие отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Отношения между Китаем и Россией имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы "не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию каких-либо третьих сторон".
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
13:00
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙСи Цзиньпин
 
 
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