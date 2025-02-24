https://1prime.ru/20250224/kitay-855200956.html

Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая

Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая - 24.02.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин рассказал о движущей силе отношений России и Китая

Российско-китайсие отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил председатель КНР Си... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:08+0300

2025-02-24T14:08+0300

2025-02-24T14:08+0300

политика

россия

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 24 фев – ПРАЙМ. Российско-китайсие отношения имеют мощную внутреннюю движущую силу, связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Отношения между Китаем и Россией имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы "не направлены против какой-либо третьей стороны и не подвержены влиянию каких-либо третьих сторон".

https://1prime.ru/20250224/putin-855198237.html

китай

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россия, китай, си цзиньпин