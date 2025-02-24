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Южная Корея отменила санкции на поставку в Россию медоборудования

Южная Корея отменила санкции на поставку в Россию медоборудования - 24.02.2025, ПРАЙМ

Южная Корея отменила санкции на поставку в Россию медоборудования

Южная Корея решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования, сообщило южнокорейское министерство... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:06+0300

2025-02-24T19:06+0300

2025-02-24T19:06+0300

экономика

южная корея

россия

санкции против рф

медицина

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СЕУЛ, 24 фев - ПРАЙМ. Южная Корея решила с 28 февраля отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования, сообщило южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов. "С 28 февраля вступает в силу проект изменений "Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов"... Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от (необходимости получения - ред.) индивидуальных разрешений", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что санкционные ограничения в отношении медицинского оборудования были отменены с учетом "сложностей, заявлявшихся в последнее время компаниями-экспортерами". В этой связи было решено скорректировать систему экспортного контроля таким образом, чтобы позволить поставлять в Россию медицинское оборудование, которое "носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой". В качестве примеров такого оборудования приведены рентгеновские аппараты для проведения диагностики и оборудование для создания рентгенографических снимков. При их экспорте теперь достаточно будет предоставить контролирующим органам обычные документы на поставку за рубеж. В то же время в отношении остальных подсанкционных товаров необходимо будет по-прежнему получать индивидуальные разрешения на экспорт. Южная Корея ранее вслед за США ввела ограничения на поставку в Россию 1402 видов товаров: 109 из них относятся к стратегическим материалам, 134 связаны с биохимическими и другими передовыми технологиями, еще 1159 позиций являются обычными промышленными товарами. Как отмечает в этой связи южнокорейский телеканал MTN, введение индивидуальных разрешений на экспорт для таких бытовых товаров как ноутбуки и смартфоны вызвало недовольство в среде предпринимателей, которые сочли необходимость подачи предварительного уведомления в Корейское агентство по безопасности в сфере торговли, а затем получения заключения от министерства промышленности фактическим запретом на экспорт. В этой связи многие экспортеры предпочли продолжить поставки на российский рынок через третьи страны, однако это увеличило их расходы на логистику и оплату услуг посредников. По данным MTN, южнокорейские компании, работающие на российском направлении, надеются, что вслед за ослаблением санкционных ограничений на медицинское оборудование последуют дальнейшие шаги по отмене санкций на другие товарные группы. Ранее южнокорейский суд, вынося решение по делу одного из экспортеров, поставлявшего оборудование российскому заказчику без получения правительственного разрешения, уже признавал, что действия южнокорейских компаний зачастую обоснованы резким падением выручки из-за антироссийских санкций, введенных властями. Однако, как сообщил телеканалу представитель южнокорейского минпромторга, нынешнее снятие ограничений на поставку медицинского оборудования является "аналогом мер гуманитарного характера, ранее вводившихся США". Чиновник также заявил, что дальнейшая отмена санкций со стороны Сеула будет зависеть от "критериев международного сообщества". Южная Корея 24 марта 2022 года вслед за США объявила о введения экспортного контроля за поставками в Россию 57 видов нестратегических товаров и технологий. С 28 апреля того же года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и многое другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240524/sanktsii-848461558.html

южная корея

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южная корея, россия, санкции против рф, медицина