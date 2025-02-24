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Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/kriptobirzha-855203588.html
Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России
Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России
Криптобиржа Deribit приостановила предоставление услуг российским клиентам в связи с санкциями Евросоюза, следует из ее пресс-релиза. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:23+0300
2025-02-24T15:23+0300
экономика
финансы
россия
ес
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Криптобиржа Deribit приостановила предоставление услуг российским клиентам в связи с санкциями Евросоюза, следует из ее пресс-релиза. "В связи с введенными ЕС санкциями в отношении России Deribit больше не может принимать в качестве клиентов граждан и резидентов России, если только не будут сделаны исключения. Поскольку материнская компания Deribit является нидерландской, санкции ЕС касаются и нас", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечает криптобиржа, ее услугами запрещено пользоваться гражданам РФ, за исключением лиц, которые также имеют гражданство государства, входящего в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), или гражданство Швейцарии. Любым проживающим в России физическим лицам, за исключением граждан стран ЕЭЗ или Швейцарии, также закрыт доступ к Deribit. Кроме того, запрет распространяется на юридические лица в России. Deribit была запущена в 2016 году, штаб-квартира находится в Дубае. Криптобиржа начинала как полностью специализированная платформа для торговли биткоином, однако с тех пор расширила свою деятельность.
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html
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финансы, россия, ес
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ЕС
15:23 24.02.2025
 
Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России

Криптобиржа Deribit прекращает обслуживание клиентов из России из-за санкций ЕС

© CC BY 2.0 / BybitКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Криптобиржа Deribit приостановила предоставление услуг российским клиентам в связи с санкциями Евросоюза, следует из ее пресс-релиза.
"В связи с введенными ЕС санкциями в отношении России Deribit больше не может принимать в качестве клиентов граждан и резидентов России, если только не будут сделаны исключения. Поскольку материнская компания Deribit является нидерландской, санкции ЕС касаются и нас", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отмечает криптобиржа, ее услугами запрещено пользоваться гражданам РФ, за исключением лиц, которые также имеют гражданство государства, входящего в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), или гражданство Швейцарии. Любым проживающим в России физическим лицам, за исключением граждан стран ЕЭЗ или Швейцарии, также закрыт доступ к Deribit. Кроме того, запрет распространяется на юридические лица в России.
Deribit была запущена в 2016 году, штаб-квартира находится в Дубае. Криптобиржа начинала как полностью специализированная платформа для торговли биткоином, однако с тех пор расширила свою деятельность.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex
15:21
 
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