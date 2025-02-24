https://1prime.ru/20250224/kriptobirzha-855203588.html

Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России

Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Криптобиржа Deribit прекратит обслуживание клиентов из России

Криптобиржа Deribit приостановила предоставление услуг российским клиентам в связи с санкциями Евросоюза, следует из ее пресс-релиза. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:23+0300

2025-02-24T15:23+0300

2025-02-24T15:23+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Криптобиржа Deribit приостановила предоставление услуг российским клиентам в связи с санкциями Евросоюза, следует из ее пресс-релиза. "В связи с введенными ЕС санкциями в отношении России Deribit больше не может принимать в качестве клиентов граждан и резидентов России, если только не будут сделаны исключения. Поскольку материнская компания Deribit является нидерландской, санкции ЕС касаются и нас", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечает криптобиржа, ее услугами запрещено пользоваться гражданам РФ, за исключением лиц, которые также имеют гражданство государства, входящего в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), или гражданство Швейцарии. Любым проживающим в России физическим лицам, за исключением граждан стран ЕЭЗ или Швейцарии, также закрыт доступ к Deribit. Кроме того, запрет распространяется на юридические лица в России. Deribit была запущена в 2016 году, штаб-квартира находится в Дубае. Криптобиржа начинала как полностью специализированная платформа для торговли биткоином, однако с тех пор расширила свою деятельность.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, ес