Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250224/krym-855208781.html
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения - 24.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения
Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:24+0300
2025-02-24T17:24+0300
ялта
крым
учения
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Завтра, 25 февраля, с 10.00 до 15.00 в посёлке Краснокаменка (Гурзуф) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц посёлка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", - написала Павленко в Telegram-канале. Он добавила, что фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены.
https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855174717.html
ялта
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_8b232203c6c79ff003585ea744cbc8a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ялта, крым, учения
ЯЛТА, КРЫМ, учения
17:24 24.02.2025
 
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения

Глава администрации Ялты: во вторник под городом пройдут антитеррористические учения

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Завтра, 25 февраля, с 10.00 до 15.00 в посёлке Краснокаменка (Гурзуф) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц посёлка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", - написала Павленко в Telegram-канале.
Он добавила, что фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены.
Спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
В Крыму сообщили о закате славы Зеленского
Вчера, 11:37
 
ЯЛТАКРЫМучения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала