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В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения

В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения - 24.02.2025, ПРАЙМ

В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения

Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T17:24+0300

2025-02-24T17:24+0300

2025-02-24T17:24+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Завтра, 25 февраля, с 10.00 до 15.00 в посёлке Краснокаменка (Гурзуф) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц посёлка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", - написала Павленко в Telegram-канале. Он добавила, что фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены.

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