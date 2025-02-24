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В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения - 24.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения
Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:24+0300
2025-02-24T17:24+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко. "Завтра, 25 февраля, с 10.00 до 15.00 в посёлке Краснокаменка (Гурзуф) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц посёлка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", - написала Павленко в Telegram-канале. Он добавила, что фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены.
https://1prime.ru/20250223/zelenskiy-855174717.html
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ялта, крым, учения
В Крыму под Ялтой во вторник проведут антитеррористические учения
Глава администрации Ялты: во вторник под городом пройдут антитеррористические учения
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Антитеррористические учения проведут во вторник в поселке Краснокаменка под Ялтой, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"Завтра, 25 февраля, с 10.00 до 15.00 в посёлке Краснокаменка (Гурзуф) пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц посёлка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация", - написала Павленко в Telegram-канале.
Он добавила, что фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены.
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