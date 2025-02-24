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Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко вылетели на Кубу
Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко вылетели на Кубу - 24.02.2025, ПРАЙМ
Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко вылетели на Кубу
Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T01:27+0300
2025-02-24T01:27+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее в ведомстве сообщали, что более 400 пассажиров рейса Москва - Кайо-Коко высажены из самолета, который сел в "Пулково" из-за подозрения на неисправность. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Nordwind. Позднее Ассоциация туроператоров России заявила, что туристы улетят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье.
"Самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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бизнес, туризм, россия, москва, аэропорт пулково, nordwind
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Пулково, Nordwind
Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко вылетели на Кубу
Высаженные из-за неисправности самолета пассажиры вылетели на Кубу
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Пассажиры рейса Москва - Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту "Пулково" из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ранее в ведомстве сообщали, что более 400 пассажиров рейса Москва - Кайо-Коко высажены из самолета, который сел в "Пулково" из-за подозрения на неисправность. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Nordwind. Позднее Ассоциация туроператоров России заявила, что туристы улетят на кубинский остров Кайо-Коко запасным бортом вечером в воскресенье.
"Самолет вылетел в пункт назначения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.